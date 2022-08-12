فيريرا يوجه 3 رسائل نارية للاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

عقد البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك، جلسة طويلة مع اللاعبين بحضور أعضاء مساعده، حيث بعث برسائل مهمة وقوية، قبيل مباراة الإسماعيلي في كأس مصر. وكذلك الفترة المقبلة بشكل عام.

وكانت رسالة فريرا للاعبين، بحسب الموقع الرسمي للزمالك، كالتالي “الجميع اتفقوا منذ البداية على تحقيق هدف وهو النجاح والوصول إلى منصات التتويج، وتوجت البداية بتحقيق كأس مصر الموسم الماضي. . “

وأضاف “نسير بخطوات حازمة وناجحة في بطولة الدوري للوصول إلى الهدف المنشود وهو التتويج، وهناك خطوات قليلة مهمة متبقية على طريق الفوز بالبطولة”.

وشدد المدرب خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا، قائلا “الآن علينا إغلاق صفحة بطولة الدوري بشكل مؤقت، لأن لدينا خطوة مهمة يوم الاثنين في كأس مصر أمام الإسماعيلي في دور الـ16، عليك تخطي وتحقيق المطلوب”. وهو الفوز لإكمال مسار هذه البطولة للوصول إلى منصات التتويج “.

وفي نهاية الجلسة حرص فيريرا ومساعدوه على أن يشرحوا للاعبين بعض الملاحظات الفنية والتكتيكية التي يجب اتباعها أثناء التدريبات في ضوء ما ينتظرهم على الطريق الأبيض.

يستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر يوم الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 16 من كأس مصر.