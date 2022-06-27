فيريرا يوقع عقوبة قاسية على طارق حامد

قرر البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، فرض عقوبة شديدة على اللاعب طارق حامد، بعد الأزمة التي نشأت بين المباراتين في وقت سابق.

وقال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات متلفزة على برنامجه “Box to Boo Kiss” المذاع عبر ETC، إن طارق حامد غاب عن المشاركة مع الزمالك في الفترة الماضية، وتحديدا لقاء القمة ضد الأهلي، بسبب إصابته. وإعادة تأهيله في أوروبا، الأمر الذي أثار حفيظة جوزيفالدو فيريرا.

وأضاف شبانة أن طارق حامد خضع لفحص بالأشعة السينية على ركبته خلال الساعات القليلة الماضية، في أحد مستشفيات المهندسين، بناء على طلب مسؤولي الزمالك لتأكيد إصابته، تمهيدا للتحقيق معه بسبب طول رحلته. إلى أوروبا التي استمرت أكثر من شهر للخضوع لبرنامج إعادة تأهيل.

وأكد شبانة أن المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، غاضب من طارق حامد ويريد تجميده حتى نهاية الموسم، إذ يعتقد أنه ضلله بتعمد السفر لفترة طويلة ودون إذن مسبق منه.