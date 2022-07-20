فيصل العيسى السيرة الذاتية ، في ضمن التسائلات التي إنتشرت في الأوقات الاخيرة حول التعرف على فيصل العيسى ، والذي يعد من الأسماء السعودية اللامعة والتي إمتازت بالشهرة ، مما انه قدم قبل عقدين ونصف من الأن ، كوميديا ​​اجتماعية هادفة ، والتي استطاع فيصل العيسى بها إثارة مواضيع تتعلق بمعاناة الشباب السعودي وذلك بطرق ساخرة هادفة إلى تسلية وإلقاء الضوء على أبرز مشاكل الشباب في السعودية .

فيصل العيسى ويكيبيديا

فيصل العيسى ممثل سعودي الجنسية. شهد عام 1997 أول عمل فني له من خلال أداء أدوار بسيطة في سلسلة طاش ما طاش. مع المزيد من الخبرات والمشاركات، بدأت شخصيته وجاذبيته الكوميدية تترك انطباعًا في خيال الجمهور. هادف يرافقه مجموعة من الممثلين من خلال مسلسل “شباب البومب”، كما استثمر مواهبه بتقديم برامج فنية كوميدية مثل (الصليف – المكب) وغيرها.

السيرة الذاتية لفصل العيسى

فيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بسيرة فيصل العيسى

الاسم والكنية فيصل العيسى – باللغة الانجليزية “فيصل العيسى”.

اسم الأب عيسى عيسى.

والدته مجهول.

الشهرة عامر “لقبه في مسلسل شباب البومب”.

تاريخ الميلاد 1 يناير 1982.

مكان الميلاد الرياض.

العمر أربعون سنة.

محل الإقامة الحالي الرياض.

جنسيتي سعودية.

الحالة العائلية متزوج.

عدد الاطفال لايوجد بيانات.

المؤهل العلمي الثانوية العامة فقط.

المهنة ممثل ومقدم كوميدي.

اللغة الرسمية العربية – لهجة سعودية.

مسيرته الفنية بدأ العيسى مشواره الفني عام 1997 – حتى يومنا هذا.

فيصل العيسى ماذا سيعود

أكد علماء الأنساب العرب المعاصرون أن عائلة العيسى من عائلة تميم. جدهم الأكبر هو عبد الله بن عيسى، أحد أبرز الشخصيات في إمارة الدرعية التقليدية، وكان قاضيها في عهد أول حاكم لآل سعود، الإمام محمد بن سعود. وترسيخ حكمهم للمملكة في فترة الدولة السعودية الثانية، قدمت عائلة عيسى العديد من الأعلام التي ساهمت في رفقة الدولة التي استقروا فيها، وهي “السعودية، البحرين – الكويت”.

من هي قبيلة فيصل العيسى

تعتبر قبيلة بني تميم، وهي قبيلة العيسى، من أهم وأشهر القبائل العربية. تواجدهم في مدن وقرى (القصيم – شقراء – الاحساء – الوبير).

فيصل العيسى كم عمره

مع مطلع العام الجاري، أكمل الفنان فيصل العيسى عامه الأربعين. ولد العيسى في العاصمة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني (يناير) 1982. ولد في برج الجدي الفلكي. العيسى شخصية تميل إلى الاستقلال والاستقرار الأسري، تحترم مواعيده وتحب الحياة. كان العيسى رائعًا لكونه مضحكًا للغاية، فقد استفاد من خبراته ومشاركته في المهرجانات والفعاليات المدرسية، على الرغم من عدم استكمال دراسته، مما ساهم في تعزيز موهبته.

زوجة فيصل العيسى

تعمد الفنان فيصل العيسى إخفاء تفاصيل حياته الخاصة، فنجد أن بيانات هوية زوجته مجهولة في وسائل الإعلام التي ارتبط بها منذ عام 2009، لأن الأخيرة من عائلة سعودية محافظة، لذا أبعد حياته الخاصة عن عالم الأضواء والشهرة. وأوضح مذيعو الإعلام أن حياته الخاصة هو وحده ولا يحق لأحد أن يطلب منه الإفصاح عن تفاصيلها، والشهرة أحيانًا لها آثار سلبية، لذلك فضل إبعاد جو أسرته عنها.

فنان تويتر فيصل العيسى

النجم السعودي فيصل العيسى، لديه حساب شخصي على منصة تويتر، يتابعه 223 ألف متابع، جميعهم من عشاق الأداء الكوميدي الذي اعتاد العيسى عليه، ومن أحدث منشوراته على الحساب بوست.، تعرف خلالها على الأرقام الخيالية التي حققها مسلسله الأشهر، شباب البومب، من المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن تتبع أخبار العيسى ببساطة عن طريق الدخول على تويتر الخاص به لمعرفة الجديد بشكل مباشر.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور أعلاه حول التعرف على الحياة الشخصية للفنان فيصل العيسى السيرة الذاتية ، و من هي زوجة فيصل العيسى ، و حساب الفنان عبر تويتر ، و تعرفنا على قبيلة فيصل العيسى .