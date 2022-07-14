فيفا يخاطب الإسماعيلي بسبب مهاجمه السابق

بعث الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، اليوم، برسالة رسمية إلى النادي الإسماعيلي، بخصوص حصص المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز الحالي.

وأكد مسؤولون إسماعيليون أن فخر الدين بن يوسف لم يتسلم متأخراته عندما كان في صفوف الإسماعيليين.

وأضاف أن بن يوسف توجه إلى الفيفا ليصدر حكمًا بشأن متأخراته.

وكان فخر الدين بن يوسف قد لعب للإسماعيلي الموسم الماضي، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز بصفقة انتقال مجانية.

وجاء انتقال بن يوسف بعد انتهاء تعاقده مع الإسماعيلي، حيث لعب 36 مباراة، وسجل 13 هدفًا وسجل هدفين.