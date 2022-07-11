فيفا ينصف النقاز قبل عودته للزمالك ..طالع التفاصيل

حمدي النقاز

أفادت تقارير صحفية سعودية أن التونسي حمدي النقاز لاعب النادي الأهلي جدة السابق ينتظر حكما من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأوضح أن الفيفا ستصدر حكما ضد النادي الأهلي في جدة، لصالح اللاعب التونسي الدولي حمدي النقاز، خلال الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن حمدي النقاز سيصدر حكمًا لصالحه بتغريم أهل جدة 4.5 مليون ريال سعودي.

يتقاضى النقاز مبلغاً من المال بما في ذلك الأجور وقيمة الشرط الجزائي.

سبب قضية النقاز ضد أهل جدة

وكان الأهلي جدة قد أنهى من جانب واحد عقد اللاعب التونسي الدولي خلال النصف الأول من الموسم الماضي، والذي قدم اللاعب شكوى بشأنه إلى الفيفا.

أنهى الأهلي جدة العقد المنضم للاعب لموسم واحد، بزعم أنه كان يؤدي بمستوى منخفض.

هل يعود النقاز للزمالك

ومن المقرر أن يعود حمدي النقاز للزمالك ابتداء من الموسم المقبل بحسب تعاقده مع اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء.