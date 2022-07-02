فيفا يوجه صدمة لاتحاد جدة بشأن منعه من القيد

اتحاد جدة

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ذعرًا خطيرًا لنادي جدة بمنعه من تسجيل لاعبيه.

وأكدت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رفض استئناف اتحاد جدة، وقرر منعه من تسجيل اللاعبين لحين سداد مبلغ مليون و 800 ألف رسوم لبريجوفيتش، أول لاعب في فريق كرة القدم القديم. النادي.

فيما أفادت تقارير أن بريجوفيتش، أول لاعب كرة قدم في فريق الاتحاد جدة، طالب إدارة العميد برئاسة أنمار الهيلي بدفع مبلغ 40 مليون ريال.

فشل الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد جدة في إحراز لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بعد منافسته مع الهلال، الفائز باللقب، بفارق نقطتين.