فيلم بحبك تامر حسني موعد عرض ايجي بست

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة بالفيلم الرومانسي الكوميدي والذي بعنوان “أحبك” للفنان المطرب والممثل تامر حسني الذي أثار ضجة كبيرة في العالم العربي حيث الجميع يتسآءل عنه وينتظر بكل شوق موعد عرضه على منصة Egybest لمشاهدته، وهذا ما سنقدمه لكم خلال هذا المقال والمزيد من التفاصيل عن الفيلم.

فيلم أحبك تامر حسني ويكيبيديا

أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بفيلم بحبك النقاط التالية

اسم الفيلم أحبك.

نوع الفيلم الرومانسية الدراما.

إصدار الفيلم 2022 م.

الشركة المنتجة سينرجي – تيك برودكشن – سكاي ليميت.

المنتج أحمد بدوي – حسام حسني – أحمد الدسوقي.

أبطال العمل تامر حسني – هنا الزاهد.

تأليف تامر حسني.

إخراج تامر حسني، عمر جبر.

موسيقى تامر حسني.

تصوير احمد عبد القادر.

قصة فيلم “أحبك” للمخرج تامر حسني

تدور قصة فيلم “باببك” للفنان المصري تامر حسني، حول إطار درامي رومانسي كوميدي جديد، حيث يجمع بطل العمل الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد علاقة حب حتى زوجته السابقة. – يظهر الصديق فجأة ودون سابق إنذار. وهذا يسبب الكثير من المشاكل بينه وبين صديقته الجديدة، حيث صرح تامر حسني عبر الفيسبوك عن قصة الفيلم قائلاً

فيلم أحبك تامر حسني موعد عرض EGY BEST

لم يتم عرض فيلم “I Love You” للمخرج تامر حسني على منصة EGY BEST بعد، ولم تعلن المنصة بعد عن موعد العرض، ويمكن الوصول للفيلم مباشرة لمشاهدته عند تحميل “” كـ EGY. بست هي من اكبر المنصات الالكترونية لمشاهدة جميع الافلام العربية والاجنبية بدقة عالية.

طاقم الفيلم أحبك تامر حسني

فيما يلي قائمة فريق عمل فيلم “بحبك” للفنان المصري تامر حسني

تابع تامر حسني.

هنا الزاهد.

حمدي الميرغني.

هدى المفتي

مدحت تيخا – مدحت اسماعيل.

عمرو صحصة.

شهد الشاطر.

عالية راشد.

من هو بطل فيلم أحبك

بطل فيلم أحبك هو الفنان المصري “مطرب الجيل” تامر حسني، وتتمثل أهم وأبرز المعلومات المتعلقة به في الأسطر التالية

الاسم الكامل تامر حسني شريف عباس فرغلي.

الإسم المستعار تامر حسني

تاريخ الميلاد 16 أغسطس 1977 م.

مكان الميلاد القاهرة، جمهورية مصر العربية.

العمر يبلغ الآن 44 عاما.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

اللقب نجم الجيل.

اسم الأب حسني شريف.

اسم الأم فاطمة الصباغ.

الإنجاز الأكاديمي تخرج في كلية الإعلام من جامعة 16 أكتوبر في مصر.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الزوجة بسمة بوسيل.

عدد الاطفال ثلاثة اطفال.

الأبناء تاليا، أمايا، آدم تامر حسني.

المهنة مغني، ممثل، كاتب أغاني، كاتب سيناريو، ملحن، عازف جيتار، عازف بيانو.

سنوات النشاط منذ بداية عام 2002 – حتى الآن.

اللغة الأم العربية.

نختم المقالة هنا والتي ذكرنا فيها قصة الفيلم الرومانسي الكوميدي لفنان العصر تامر حسني “أحبك” وطاقم العمل وتاريخ عرض الفيلم عبر موقع Egybest وتفاصيل أخرى متعددة، للمزيد من المواضيع الشيقة زوروا موقعنا عرب اليوم.