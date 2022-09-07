فيلم دراغون بول سوبر الجديد fan animation مترجم، دراغون بول الشهير الفيلم الكرتوني الياباني الذي برز في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وذلك لما يقدمه من فن راقي وجمال في الأسلوب وتناسق في الشخصيات والحوار، هذا الفيلم الكرتوني الجميل قام بعمله فنانون يابانيون بشكل كبير و بشكل دقيق جدًا، وتم تناقل الفيلم في العديد من دول العالم وتم ترجمته الى الكثير من اللغات لما حققه من شهره واسعة، حصد هذا الفيلم على ملايين المشاهدات والإعجابات حول العالم.

مشاهدة فيلم دراغون بول سوبر الجديد

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قصة فيلم دراغون بول سوبر

وتدور احداث قصه فيلم دراغون بول الجديد عن الشخصية العظيمة والمحبوبة لدى العديد من المشاهدين، وهو البطل الخارق بول سوبر حيث يقوم بالعديد من المغامرات والفانتازيا في البحر وبحضور اكشن وانيميشن جميل، تم انتاج الفيلم من شركه توي في عام 2022 من اليابان واخرجه اعظم المخرجين في اليابان، وهو من سلسله افلام دراغون بول.

تحميل فيلم دراغون بول سوبر

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انتشرت الآونة الأخيرة مسلسلات الانمي والكرتون التي يحبها الجميع في الوطن العربي وفي العالم ككل وخاصه طلبه الجامعات والمدارس فهم يحبون أفلام الانمي والكرتون و الاكشن التي تقدم من اليابان، وكان فيلم دراغون بول قد حصل على الملايين من المشاهدات وامنتشر بشكل كبير بين عشاق الانمي في العالم.