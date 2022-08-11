فيلم سيدة الاقمار السوداء ويكيبيديا، يعد فيلم سيدة الاقمار السوداء من الأفلام التي لاقت على نجاح واسع جدا في الساحة الفنية، ويعد من الأفلام اللبنانية التي تم إصدارها عام 1971، حيث شارك في هذا العمل الفني العديد من الفنانين الكبار والذي كان لهم سبب كبير في نجاح هذا العمل الفني، الى جانب قصة فيلم سيدة الاقمار السوداء الواقعية، و سنتعرف على تفاصيل فيلم سيدة الاقمار السوداء ويكيبيديا.

فيلم سيدة الاقمار السوداء ويكيبيديا

فيلم سيدة الاقمار السوداء من الافلام اللبنانية والذي حقق شهرة واسعة المدى في الوطن العربي، وهو من أعمال المؤلف والكاتب سمير خوري، ويعرض الفيلم حادثة اجتماعية من واقعنا، ورغم ان الفيلم اللبناني الا أن اللهجة كانت لهجة مصرية مما جعله من الأفلام المتميزة عن غيرها من الأفلام، حيث شاهد فيلم سيدة الاقمار السوداء عدد ضخم من المتابعين من كافة الوطن العربي.

قصة سيدة الاقمار السوداء

يحكي قصة سيدة الاقمار السوداء حول فتاة فقيرة التي ترغب الخروج من حياتها المليئة بالأسى والفقر الى حياة الثراء والغناء، حيث تتزوج من شاب رجل اعمال كبير اسمه سامي، رغم أنها كانت تحب شاب فقير جدا، تتصاعد أحداث الفيلم وتضحي الفتاة عايدة بحبها من الشاب الفقير الذي كانت تحلم ان تكن شريكة حياتها من أجل المال، حيث أنها تتعذب نتيجة بعدها عن الشاب عمر، الذي تزوج بعد ذلك من أخت زوجها سامي الغني.

مشاهدة فيلم سيدة الاقمار السوداء

يمكن مشاهدة فيلم سيدة الاقمار السوداء بجودة عالية جدا وبدون اي تقطيع وبالمجان من هنا، حيث شاهد فيلم سيدة الاقمار السوداء عدد كبير جدا من المتابعين من كافة الوطن العربي، رغم أنه من الأفلان القديمة التي أصدرت عام 1971، ويمكن مشاهدة فيلم سيدة الاقمار السوداء من هنا بجودة عالية.

يعد فيلم سيدة الاقمار السوداء من الافلام اللبنانية المصرية، وهو من تأليف المخرج سمير خوري، وشارك في العمل الفني العديد من الممثلين الكبار، ومن ابرزهم الفنانة ناهد يسري، وتتحدث قصة فيلم سيدة الاقمار السوداء حول حادثة حصلت في واقعنا، وقد تعرفنا على كيفية مشاهدة فيلم سيدة الاقمار السوداء بجودة عالية.