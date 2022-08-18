فيلم عمهم 2022 كامل HD، فيلم عمهم بطوله الفنان القدير محمد امام ابن الفنان الكبير عادل امام، تم اصدار فيلم عمهم في عام 2022م من بطوله الفنان القدير محمد امام، حيث تدور احداث فيلم عمهم حول الشاب سلطان وهو ملاكم ومدرب رياضي كان يعمل مع صديقه سعيد في مركز رياضي فقادتهم الصدفة ليكتشفا مطبعه لتزوير عمله الدولار.

من هو بطل فيلم عمهم

تم تقديم فيلم عمهم ببطولة الفنان القدير محمد امام من اخراج المخرج القدير حسين المناوي بثلة كبيرة من الممثلين الكوميديين ومنهم (احمد الفيشاوي ومحمود حميدة ومحمد سلام وسيد رجب وهنا الزاهد) وكان من المقرر ان يتم عرض الفيلم في شهر سبعه من هذا العام في السعودية والبحرين والامارات والأردن والكويت، بالإضافة الى العديد من دول افريقيا مثل الجابون وغينيا والكاميرون وفي فرنسا وبريطانيا بترجمة انجليزية.

فيلم عمهم 2022 كامل HD

تجاوزت نسبه الاعجاب بالفيلم الى ما يزيد عن ال 93 في المئة، وذلك لوجود البطل الكوميدي محمد امام ابن الفنان القدير عادل امام الذي حصل على دعم كبير وشهرة واسعة أثر وجود أبيه الفنان القدير عادل امام، ولا ننسى الدور الكبير الذي قدمه الفنان محمد امام في اعماله الرمضانية ومسلسلاته الأسطورية التي قدمها خلال الحقبة القليلة الماضية.

رابط فيلم عمهم 2022

تم اصدار فيلم عمهم في عام 2022 وتم اذاعته عبر السينمات في كافة انحاء العالم في شهر سبعه من عام 2022 حيث نقلت بعض المواقع فيلم عمهم الى المحطات الخاصة بها كموقع ايجي بست الشهير الذي سنعرض فيه رابط الفيلم عمهم الذي حاز على اعجاب ملايين متابعين حول العالم بالإضافة الى انه احد اكثر الأفلام بحثًا عبر محرك البحث جوجل.

حيث شارك في أداء الفيلم نخبة من الممثلين الكوميديين ومنهم محمد سلام وهنا الزاهد وهدى المفتي بالإضافة الى العديد من النجوم حول اطار العمل الكوميدي ، وكان مخرج الفيلم حسين المناوي من تأليف مصطفى الحلواني وإنتاج شركه السبكي احمد السبكي ومحمد السعدي، وحصل الفيلم الكوميدي والمغامرة على اعجاب الكثير فيما من المشاهدين بلغت اكثر من 93% ومدة الفيلم 90 دقيقه.