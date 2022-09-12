مشاهدة فيلم Atonement 2007 مترجم ، يعتبر فيلم الكفارة Atonement 2007 من الأفلام الشيقة والفاضحة والعنيفة، حيث تم إطلاق الفيلم عام 2007 ويعتبر من الأفلام الذي نالت إعجاب الجميع وحصل على عدد كبير من المشاهدات، وقد حصل على عدد من الأرباح بسبب الإنتاج الضخم والعرض التشويقي الذي نال إعجاب كافة المشاهدين حول العالم.

فيلم الكفارة Atonement 2007

يعتبر فيلم الكفارة Atonement 2007 من الأفلام التي تحتوي على المشاهدة الفاضحة والعنيفة واسمه باللغة العربية فيلم الكفارة، وهذا النوع من الأفلام التي تنضم الى افلام الدراما والرومانسية والغموض، ويحمل طابع الرومانسية والغموض بين حلقاته والإعلانات المروجة، وجاء الفيلم بجوده 1080 بت وهو من أفضل الجودات التي يتم عرض الأفلام بها ويصنف فيلم الكفارة من ضمن الأفلام الخاصة بالكبار فقط لأنه يحتوي على مشاهد فاضحة وعنيفة.

قصة فيلم الكفارة Atonement 2007

فيلم الكفارة Atonement 2007 من أفلام الدراما والغموض والرومانسية فقد تم إنتاج الفيلم في عام 2007 وهو مترجم بجوده 1080 بحجم يطارد الفيديو ويمكن مشاهدة الفيلم أون لاين بشكل مباشر وتم إنتاج الفيلم في فرنسا وكان موقع تصوير الفيلم في ستوكوسي كورد وواروني بوروري وشرو بشائر، وإنجلترا في المملكة المتحدة.

وتدور قصة الفيلم حول باريوني تايلس، وهي فتاة بريطانية تبلغ من العمر 13 وتمتلك خيالا غصبا للغاية وجميع خطواتها الأولى هي كاتبه وخيالها الواسع لها ترى الأمور من حولها بمنظورها الخاص وهذا يؤدي لتغير المسار الحياتية لكل من شقيقتها الكبرى سيسيليا، وحبيبها ولا تدرك الفتاة البريطانية بريوني فدحت ما قامت به والذي تسبب بأذى بعد النضوج

مشاهدة فيلم Atonement 2007

تم ترجمه فيلم الكفارة باللغة العربية ويحمل تصنيف الكبار لأنه يحتوي على مشاهد فاضحة وعنيفة ويظن من أنواع أفلام الدراما والرومانسية والغموض وكم إنتاج هذا الفيلم من قبل شركات الإنتاج Relativity MediaStudioCanalUniversal PicturesWorking Title Films وبلد ولغة الفيلم هي FranceUnited KingdomUnited StatesEnglishFrench ويمكن مشاهدة فيلم الكفارة من خلال الضغط على الرابط الإلكتروني من هنا.

يعتبر فيلم الكفارة Atonement 2007 من الأفلام الرومانسية والتي يدخل بها طابع التشويق حيث نالت إعجاب الجميع على مستوى العالم فقد تم إنتاج فيلم الكفارة في فرنسا فهو يحتوي على مشاهد فاضحة وعنيفة وهي خاصة للكبار فقط ويمكن مشاهدة الفيلم من خلال إلكتروني المرفق في العالم.