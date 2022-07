فيلم Bad Times at the El Royale ويكيبيديا، يعتبر هذا الفيلم من الافلام الشيقة التي يبحث عنها عدد كبير من المتابعين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، فهو يتحدث عن قصة عدد من الغرباء والذي يقدر عددهم بسبعة أشخاص، كان هؤلاء الغرباء يقيمون في فندق يقع على حدود مدينة نيفادا وكاليفورنيا، وفي العام 1969 في ليلة واحدة لم يحقق هذا الفيلم سحب الكثير من التذاكر على شباك التذاكر الا انه حقق أداء كبيرا مع النقاد والجماهير، وحصل في وقتها على نسبة 7% من اجمالي المشاهدات، وفي مقالنا هذا سوف نتحدث عن فيلم Bad Times at the El Royale ويكيبيديا، تابعونا.

يعتبر فيلم فيلم Bad Times at the El Royale الافلام الشيقة الجميلة التي يبحث عنها عدد كبير من المتابعين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، فهذا الفيلم هو بطولة جيف بريدجز في دور الأب فلين والذي تبين لاحقا أنه دوك أوكيلي سينثيا إريفو في دور دارلين سويت ، لويس بولمان في دور مايلز ميلر ، وجون هام في دور لارامي سيمور سوليفان ، المعروف أيضا باسم العميل الخاص دوايت برودبيك ، يملأ فريق العمل داكوتا جونسون ، وكايلي سبايني في دور الشقيقتين ، تتبع الشخصيات الرئيسية السبعة والمعضلات الأخلاقية، التي تدفعهم إلى هذا الموقع المشؤوم.

يعرض هذا الفيلم Bad Times at the El Royale قصة الابتزاز من رجل ابيض له الكثير من التأثيرات والذي كان لديه موت علني للغاي، وهو شخص تعرفه كل شخصية على مرمى البصر من المحتمل أيضا أن يكون هناك شخص يحظى بإعجاب كبير من قبل الجمهور، وفي حال لم يكن واضحا من الانقسام في الوسط، الذي يفصل نصف نيفادا عن نصف كاليفورنيا من الفندق ، فإن هذا الفيلم يدور حول الثنائيات والمعركة الداخلية للشخصيات بين الخير والشر ولكن في الأوقات السيئة في El Royale ، لا شيء بهذه البساطة ، ويجب على كل شخصية أن تقرر بنفسها شخصيا إلى أي مدى هم على استعداد للذهاب للحصول على ما يريدون.