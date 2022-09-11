فيلم brahmastra مترجم ماي سيما ، فيلم brahmastra هو فيلم هندي من نوع افلام الابطال الخارقون يعرف بالشخصية شيفا المعروف بأبراهام استرا، الفيلم هندي ويدعم اللغه الهندية وتم ترجمته الى اللغه العربية والعديد من اللغات الاخرى، والنجوم الذين قاموا بتمثيل الادوار في الفيلم هم اميتاب باتشان ورامبير كابور، وعلياء بهات وموني روي وانا غير و جوا اكيني، وتم اخراج الفيلم بواسطه المخرج ايان مكرجي تحت اشراف انتاجي من المنتج كاران جوهر ويحمل الفيلم العديد من مغامرات الخياليه للابطال الخارقون وتم اعجاب 66% من مشاهدي الفيلم.

قصة فيلم brahmastra

تم اصدار فيلم brahmastra في التاسع من سبتمبر لعام 2022 من الهند وانتجه العديد من المنتجين الرائعون وتحتثلة من الممثلين المشاهير في الهند ومنهم رانبير كابور وايان مخرجي وكاران جوهر وهيرو جوهر و مالهوترا ومارجك، وتحت اخراج المخرج العظيم ايان مخرجي ، حرر الفيلم مؤلفه المحرر كيفا علي، وتم تاليف الموسيقى للفيلم من شركه بريتام شاكر عبورتي وسيمون فرانكلين، وتم انتاجه في شركه الانتاج فوكس ستار ستوديوز وشركه دهارما للانتاج.

مشاهدة فيلم brahmastra مترجم

لمشاهده فيلم brahmastra سنقوم بوضع رابط للمشاهده المباشره للفيلم brahmastra ، من خلاله سيتم فتح صفحه المشاهدة بشكل مباشر، سيقوم الشخص باختيار الجوده التي يريد المشاهده بها ومن ثم يقوم بالضغط على ايقونه المشاهدة، للمشاهده بشكل مباشر قد يظهر بعض من الاعلانات قم بالخروج منها اثناء مشاهده الفيلم brahmastra ، شاهد الفيلم بشكل مباشر عبر الجوده التي تريدها.

تحميل فيلم brahmastra مترجم

لتحميل فيلم brahmastra قم الدخول الى الرابط التالي الذي من خلاله يتم ادراج جودات التحميل المختلفه ومنها جوده 1080 فل اتش دي وجوده بلوري وجوده 720 اتش دي وجوده 480 وجوده 360 والعديد من الجودات التي من خلالها سيتم تحميل الفيلم ،والخطوات لتحميل الفيلم بشكل مباشر قم بالدخول الى صفحه التحميل عبر الرابط التالي ثم قم بالضغط على ايقونه التحميل ثم قم باختيار الجوده التي تريد التحميل بها، سيتم تحميل فيلم brahmastra بشكل مباشر على الجهاز الخاص بك.

يعتبر فيلم brahmastra من افضل الافلام الذي تم انتاجه في عام 2022م، وقد انتشر بشكل كبير لما فيه من نجوم التمثيل الكبار مثل رانبير، واميتاب باتشان.