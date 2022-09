رابط مشاهدة فيلم Burn Out 2017 مترجم ، فيلم Burn Out فيلم مغربي من نوع دراما من كتابه اخراج المخرج الشهير نور الدين الخماري، ويقدم هذا الفيلم من بطوله ساره بيرلوس ومرجان العلوي وانس الباز وادريس الروخ والعديد من النجوم المشاهير في المغرب العربي، تم اختيار هذا الفيلم Burn Out للتمثيل ضمن فئه الاوسكار لعام 2022 وتم ترجمته الى اللغه العربي.

قصة فيلم بورن اوت Burn Out

وتدور أحداث الفيلم الفلاني عن انقاذ شاب لأحبابه حيث يقوم هذا الشاب والملقب بتوني باستخدام المواهب التي حصل عليها منذ صغر سنه في قياده الدراجات الناريه، وذلك لتوصيل المخدرات الى المكان المحدد من قبل الاصابه، فتدور الاحداث لانقاذ توني لاصدقائه ضمن سلسله من الغموض والدراما.

وحيث انه تم اصدار الفيلم في عام 2017 وكان الفيلم قد حصل على ملايين الإعجابات حول العالم ، وكانت نسبه الاعجاب والتقييم للفيلم 6 من عشره، وهو يحتوي على مشاهد فاضحه وعنيفه والكبار فقط واللغه الاصليه لفيلم Burn Out هي اللغه الفرنسية، وتم تعريب الفيلم الى اللغه العربيه من سنه إصداره.

شاهد الفيلم من قبل الكثير من المتابعين حول العالم ، ولقي على اعجاب الكثير من الافراد، ولقى على اعجاب 76% من المستخدمين جوجل، ومده الفيلم هي 113 دقيقه، وتم اصداره في السابع والعشرين من سبتمبر لعام 2017.

وكان في حفل توزيع الأوسكار الواحد والتسعين ،وذلك في اوسكار 91، وتم اصدار الفيلم في السابع والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2017 من المخرج نور الدين الخماري ويعتبر فيلم Burn Out من افضل الافلام المغربيه التي تم اصدارها في عام 2017.