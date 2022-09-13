رابط مشاهده وتحميل فيلم Camp X-Ray مترجم ، فيلم Camp X-Ray هو من الافلام التي طرحت في الثلاثون من شهر يناير لعام ،2014 وفيلم Camp X-Ray هو فيلم دراما امريكي تم اخراجه من قبل المخرج بيتر ستلر ، وبطوله الفيلم كريستين ستيورات وجون كاروليتش ولينغارسيون وجوزيف جوليان صدر فيلم Camp X-Ray في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في تاريخ السابع عشر من شهر اكتوبر لعام 2014 وقد اعجب في الفيلم 88% من مستخدم جوجل.

قصة فيلم Camp X-Ray

تدور قصه فيلم معسكر أشعة اكس حول الممثلة ايمي كول كريستين ستيورات، التي تقوم بالهروب من بلدتها الصغيرة للانضمام في الجيش ضمن اداء الواجبات الوطنية، وذلك في مدينه العراق حيث تجد نفسها في سجن ومعتقل جوانتناموا في كوبا، وتتغير وجهه النظر الذي عرفته منذ انضمامها الى الجيش حيث تقوم بالتعرف على الشخص الذي يدعى علي، ومثله دور بايمان معادي، والذي احتجز في السجن منذ ثمانيه سنوات وتقوم بإرسال الكتب له الا انها في نهايه الفيلم تخرج من حقبتها الزمنيه في الخدمه في الجيش وتبكي اثناء خروجها وفراق علي.

مشاهدة فيلم Camp X-Ray مترجم

لمشاهده فيلم Camp X-Ray يتوجب عليك الدخول الى الرابط التالي الذي يتيح مشاهده وتحميل الفيلم Camp X-Ray بشكل مباشر ، اثناء المشاهده سيظهر لك مانع للاعلانات، قم بتوقيف مانع الاعلانات لمشاهده الفيلم بشكل مباشر للفيلم بعد ذلك، تم تحقيق العديد من الجودات بداية من جوده 1080 فل اتش دي باللوري بحجم اثنين ونصف جيجا بايت انتهاء بجوده 240 بلوري وتحمل 170 ميجا بايت الصوره التالية التي تظهر كيفيه مشاهده الفيلم بشكل مباشر.

تحميل فيلم Camp X-Ray

لتحميل فيلم Camp X-Ray الدخول الى الصفحه التالية، من خلالها ستقوم بالنزول الى اسفل فتجد لوحه بجوده الفيلم المختلفة للتحميل والمشاهدة، اضغط على أيقونة تحميل سيتم نقلك الى صفحه التحميل التي تحتوي على خيارين للتحميل او المشاهدة، قم بالضغط على خيار التحميل في سيتم انتقاله الى صفحه اخرى، قم بالخروج منها والرجوع الى صفحه التحميل من خلالها سيتم تحميل الفيلم بشكل مباشر على جهازك كما يظهر في الصورة التالية.

يعتبر فيلم Camp X-Ray من افضل الافلام التي انتجت في العام 2014، من انتاج الولايات المتحدة الأمريكية، ويحمل الفيلم اللغه الانجليزية وهو للكبار فقط حيث يحتوي على مشاهد عنيفه وفاضحه، ويعتبر الفيلم من نوع دراما وحرب وتم تقييم الفيلم سبعه من عشره نجوم ومده الفيلم ساعه 56 دقيقه وهو مترجم الى اللغه العربية.