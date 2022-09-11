فيلم Conviction 2010 مترجم اون لاين، يعد فيلم Conviction 2010 من الأفلام الأجنبية الأمريكية التي أصدرت عام 2010، والتي صنفت ضمن الأفلام الدرامية القتالية والتي تحتوي على الكثير من الأحداث الجذابة، حيث لاقت الفترة الأخيرة نسبة عالية جدا من المشاهدات، كما ويمكن مشاهدة فيلم Conviction 2010 مترجم اون لاين بجودة عالية وبدون تقطيع.

فيلم Conviction 2010 مترجم اون لاين

يعد فيلم Conviction 2010 من الأفلام الأجنبية الأمريكية التي تم ترجمته الى العربية، ويعد من الأفلام القتالية والذي يحتوي على العديد من المشاهد القوية من نوعها، والتي لاقت على اهتمام واسع وكبير من قبل الكثير ، أصدر الفيلم فيلم Conviction 2010 مترجم اون لاين عام 2010، وتم عرضه بتقييم عالي الجودة، حيث شارك في هذا العمل الفني العديد من الفنانين الكبار الأمريكان والذي كان لهم صدى واسع في نجاح العمل الفني.

نبذة عن فيلم Conviction 2010 مترجم

يعد فيلم Conviction 2010 من الأفلام المليئة بالإثارة والتشويق وهي قصة مقتبسة من حياة سجين كينيث واترز في ماساتشوستس، والذي تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة وذلك بسبب إدانته بجريمة قتل لم يقوم بارتكابها، وقد وقع في السجن ظلم وبهتانا، حتى تقف معه أخته العاملة في كلية الحقوق كل محاولتها لإخراجه من السجن واستنفد فرصه في استئناف إدانته من خلال محامي الدفاع العام.

أبطال فيلم Conviction 2010

يعتبر فيلم Conviction 2010 من أعمال المؤلف طوني غولدوين، والذي كتبه من قصة حقيقة حصلت في ماساتشوستس كما وشارك في أحداث هذا الفيلم العديد من الفنانين الكبار الأمريكيين ومن أبرز أبطال فيلم Conviction 2010 :

هيلاري سوانك

لورين دين

بيتر غالاغر

كلا دوفال

ميليسا ليو

جوليت لويس

بايل ماديسون

يمكن مشاهدة فيلم Conviction 2010 مترجم اون لاين من خلال الدخول الى موقع إيجي بست الخاص بعرض كافة الأفلام الحصرية بدقة عالية، كما ويعد فيلم Conviction 2010 من أكثر الأفلان التي لاقت على إهتمام واسع وكبير في الساحة الفنية.