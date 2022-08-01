فيلم jack reacher trailer، من الافلام القتالية الأمريكية، والذي تم إنشائه عام 2012، وحقق نسبة مشاهدة ضخمة جدا، حيث تدور الكثير من أحداثه على الاثارة والتشويق، استطاع فيلم jack reacher trailer الحصول على العديد من الاعجابات، وحصل على نسبة 10/6.2 من الاعجابات، كما وصفه البعض بأنه فيلم جاك ريتشر فيلم جريمة وتشويق فوق المتوسط، و سنتعرف بشكل أكبر على فيلم jack reacher trailer.

فيلم jack reacher trailer

فيلم jack reacher trailer، من الأفلام الأمريكية، حيث تم إنشائه عام 2012، وهو مقتبس من رواية للكاتب البريطاني شايلد في 2005، وهو من إخراج جاك ريتشر للكاتب لي شايلد، حيث تلقى الفيلم اهتمام واسع من كافة أنحاء العالم، وشارك فيه عدد كبير من الممثلين، وتدور قصة فيلم jack reacher trailer، حول رجل يقتل خمسة أشخاص بقناص ثم ألقت الشرطة القبض على رجل يدعى جيمس بار ، وهو قناص سابق بالجيش ، يطلب منهم الاتصال بـ جاك ريتشر ، وهو ضابط سابق في الشرطة العسكرية. يعمل ريتشر كمحقق لمحامي دفاع موهوب ، ويكشف عن قضية قاتل وروسي يُعرف باسم “زيكي”.

أبطال فيلم jack reacher trailer

شارك في فيلم جاك ريتشر الفيلم الأمريكي التي تدور أحداثه حول العديد من الجرائم وهو فيلم قتال ، ويعد من أفلام الأكشن العديد من الممثلين الأمريكيين المعروفين، ومن أبرز أبطال أبطال فيلم jack reacher trailer.

تابع توم كروز (جاك ريتشر)

روزاموند بايك (هيلين رودين)

ريتشارد جينكينز (أليكس رودين)

ديفيد أويلو (إيمرسون)

فرنر هرتزوج

جاي كورتني (تشارلي)

تحميل فيلم jack reacher trailer

تم عرض فيلم فيلم jack reacher trailer عام 2012، كما وحقق نسبة مشاهدة عالية ، و قد شاهد فيلم jack reacher trailer الكثير من الأشخاص من كافة الوطن العربي، حيث تم ترجمته الى اللغة العربية بسبب بالاهتمام الكبير في هذا الفيلم، ويمكن تحميل فيلم jack reacher trailer بجودة عالية وبدون أي تشويش من هنا.

فيلم jack reacher trailer تم تأسيسه عام 2012، حيث حقق شهرة واسعة جدا، وتم ببيع العديد من الالبومات الخاصة بالفيلم وتدور كافة أحداثه على الاكشن والاثارة والتشويق، و شارك عدد من أبطال فيلم jack reacher trailer، من الممثلين الأمريكيين.