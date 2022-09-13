فيلم Knowing 2009 مترجم كامل اون لاين بجودة عالية HD ، يعتبر فيلم Knowing من افضل الافلام الأمريكية التي انتجت في عام 2009، حيث قام باخراجه المخرج الكبير اليكس بريوس من بطوله نيكولاس كيج، تاريخ طرح الفيلم كان في العشرون من مارس لعام 2009 في الولايات المتحده الأمريكية ، ومن اخراج اليكس بورياس المخرج العالمي وكان موقع تصوير الفيلم في ملبورن ، وكان فريق التمثيل يتكون من عده نجوم من اهمهم النجمه روزبير والنجم ري والنجمه لارا روبنسون.

قصة فيلم Knowing

وتدور قصه الفيلم Knowing في مدرسه ابتدائيه حيث يقام حفلا وتطلب المدرسة من طلابها ان يقوم برسم اللوحات عن تصوراتهم للمستقبل، ومن ثم تقوم المدرسه بدفن اللوحات في الارض وبعد 50 عاما من انتهاء الحفله يتم استخراج اللوحات ويتم استكشاف لوحه مكتوب عليها رقم عشوائي، حيث يتبين ان هذه الارقام هي ارقام تواريخ كوارث طبيعيه في القرن الماضي وفي هذا القرن تدور نفس احداث الكوارث في المستقبل.

مشاهدة فيلم Knowing مترجم كامل

لمشاهده فيلم فلان عليك الدخول الى الرابط التالي ، حيث يتم اتاحه الفيلم بجوده متعدده منها جوده 1080 باللوري فل اتش تي وجوده 720 بالوري، فل اتش دي، وجوده 480 باللوري فل اتش دي وجوده 360 اس دي ، هذا ويتم للتحميل والمشاهده بشكل مباشر عبر الموقع التالي.

تحميل فيلم Knowing مترجم كامل

لتحميل فيلم Knowing عن طريق الموقع التالي، يقوم الشخص بالضغط على أيفونه التحميل ينتقل الى صفحه التحميل من خلالها سيتم نقله الى صفحه اعلانات، في صفحه الاعلانات سيقوم الشخص بالخروج منها ورجوع الى صفحه التحميل، التي تحتوي على كلمتين وهي كلمه تحميل وكلمه مشاهده باللغه الانجليزية اخرج من هذه الصفحه وارجع الى الصفحه السابقة فقم بالضغط مره اخرى على كلمه تحميل (download) فسيتم تحميل الفيلم Knowing بشكل مباشر كما في الصوره أدناه.

الفيلم الأمريكي Knowing هو من افضل الافلام في عام 2009 ، وهو فيلم من نوع اكشن ولا يناسب الاطفال اقل من 13 عاما تم انتاجه في الولايات المتحده الامريكيه ويحمل نوع اكشن و دراما وغموض وخيال علمي واثاره، تم تقييم الفيلم Knowing الى سته فاصله اثنين من عشره نجوم، مده الفيلم Knowing ساعتين ودقيقه ومتاح بجوده 1080 بلوري، وتم ادراجه منذ عامين وتم ترجمه الفيلم الى اللغة العربية.