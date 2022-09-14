فيلم marjaavaan ويكيبيديا، فيلم marjaavaan واحد من اكثر الافلام الهندية انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي واصبح من اهتمامات العديد من محبين الافلام الهندية بالرغم انه ظاهر من قبل عدة سنوات، ويعد هذا الفيلم من الافلام التي تحتوي على مجموعة مشاهد اكشن مميزة الذي تثير المشاهدين، لذلك حقق الشهرة الكبيرة بمختلف انحاء العالم، لذا اصبح اهتمام البعض في معرفة ابرز المعلومات والتفاصيل حول فيلم marjaavaan ويكيبيديا .

فيلم marjaavaan ويكيبيديا

يعتبر فيلم marjaavaan من احدى الافلام الهندية المميزة الذي لاقت اعجاب العديد من المشاهدين حول العالم، وتم وصفه من قبل المخرج انه يعبر عن قصة حب عنيفة وإدراميه ومن المقرر عرضه في اليوم الثاني من شهر اكتوبر لعام 2019 ميلادي ولكن تم تأجيله لليوم الخامس عشر من شهر نوفمبر لعام 2019 ميلادي، وتم نجاح الممثلون بهذا الفيلم ووصولهم للشهرة العالمية.

ابطال فيلم marjaavaan

شارك في فيلم marjaavaan مجموعة مميزة من الممثلين البارعين في التمثيل مما جعلوا فيلم marjaavaan واحد من اجمل الافلام الهندية على مر التاريخ، ولذلك اصبح اهتمام متابعيه في معرفة الابطال المشاركين في التمثيل وهم كالتالي:

سيدهارث.

تارا.

سوتاريا.

رافي كيشان.

ناصر.

قصة فيلم marjaavaan

تدور قصة فيلم marjaavaan حول قصة حب رومانسية الذي حصلت بين شاب هندي وفتاة كشميرية اثناء تعلمها للموسيقى الأطفال، وتم ارتباطهم علاقة حب قوية، وتأتي بعد ذلك عصابة تقضي على هذه الفتاة ليفكر بهذا الشاب في طريقة في القضاء على تلك العصابة التي عملت على قتل حبيبته وينتقم منه حيث انها أتت تلك الاحداث بطريقة شيقة وممتعة للغاية .