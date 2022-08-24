رابط مشاهدة فيلم Orphan: First Kill 2022 مترجم اون لاين ، وبالحديث عن مسلسل الجريمة والرعب، يحكي المسلسل عن فتاة يتيمة جرَت خلفها ويلات كثيره في فيلم اكثر من رائع، تم تناقله في العديد من المواقع وعبر السينمات لما له من صدى واسع وقد لاقى شهرة كبيرة، وسوف نتحدث عن فيلم first kill الذي تم اصداره لهذا العام وحيث تدور احداث الفيلم first kill ان البطلة تنفذ خطة هروب عبقرية من مصحة نفسيه في استونيا حيث تسافر الى الولايات المتحدة الأمريكية، وتندمج الاحداث في الفيلم لتعطي الاثارة الكبيرة للمشاهد.

رابط مشاهدة فيلم Orphan: First Kill 2022 مترجم اون لاين

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قصة فيلم first kill

وحينما لاقى فيلم kill first اعجاب الكثير من المشاهدين، تم انتاج الجزء الثاني من فيلم kill first كانت الحلقة الاولى في المسلسل مدتها 99 دقيقة، وكانت بطلة الفيلم ايزابيل فورمان وجوليا ستايلز، تم تصوير الفيلم بداية من العام 2021 واعلنت شركه باراماود انها قامت بشراء حقوق الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية وتم طرح الفيلم في التاسع عشر من اغسطس لعام 2022 في المملكة المتحدة ومخرج الفيلم هو ويليام برنتبل صاحب سلسله الافلام الاكثر اثاره في الولايات المتحدة الأمريكية.د

فيلم first kill مترجم

تم الاعجاب من قبل 86% من مشاهدي هذا الفيلم حيث كان فيلم اكثر من رائع فيه الغموض والأثارة واحداث جديده لم تحصل في افلام السينما الأمريكية من قبل، وبتمثيل رائع من الممثلة ايزابيل فورمان التي لعبت دور البطولة بشكل رائع جدا، ما قادها الى شهرة واسعة خرجت من بعدها في عده لقاءات صحفيه تتحدث عن الفيلم وعن الجزء الثاني الذي سوف يتم اصداره.

يعد first kill فيلم من افلام الجريمة والرعب والغموض والأثارة وتم تقييم الفيلم بستة نجوم في بعض المواقع وكان قد اخرج الفيلم في عام 2022 وتقوم احداث الفيلم على هروب بطلة الفيلم استير الى الولايات المتحدة الأمريكية بشخصية جديده بعد خروجها من المصحة العقلية بخطه قد نفذتها لوحدها.