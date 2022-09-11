فيلم pinocchio 2002 مترجم كامل، يعتبر فيلم pinocchio من افضل الافلام التي تم اصدارها لهذا العام، حيث تم تمثيل الفيلم واخراجه ضمن ثلة من الفنانين العظماء، ويعتبر فيلم pinocchio من افلام الغموض والاثارة، تميز الفيلم بجودته الانتاجية العالية وقدرته على جذب المشاهد، فحصد فيلم pinocchio على ملايين الاعجابات والمشاهدات حول العالم، وبهذا الفيلم الرائع سنرفق لكم رابط المشاهدة والتحميل للفيلم مباشرة عبر رابط مباشر.

قصة فيلم pinocchio 2002

فيلم فيلم pinocchio فيلم خيال وموسيقى امريكي، تم انتاجه في عام 2022 من اخراج المخرج الكبير روبرتزمكس وتاليف وسيناريو الاستاذ زيمكس كريسماس، تم انتاجه في شركه ديزني بكتشرز وهو مقتبس من فيلم الرسوم المتحركه الذي تم انتاجه في عام 1940، ويستند هذا الفيلم الى كتاب كارلو كلودي الذي تم كتابته عام 1983 صدرت الفيلم في ثامن من سبتمبر لعام 2022 تحت اشراف المخرج روبرت زي مكس.

مشاهدة فيلم pinocchio مترجم كامل

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تحميل فيلم pinocchio مترجم كامل

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يعتبر فيلم pinocchio من افلام الديزني الكرتونية الرائعة التي تم انتاجها في عام 2022، يسرد الفيلم حكاية جميلة مليئة بالتشويق والاثارة لفتى صغير يطول أنفه فجأة فيتم استخدامه واللعب فيه بطريقة مسلية.