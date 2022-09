فيلم Son of Rambow 2007 مترجم، تم اطلاق فيلم Son of Rambow في عام 2007م، وهو عبارة عن فيلم اكشن كوميدي، وهو من افضل الافلام الكوميدية التي تحمل طابع الاكشن على مستوى السنوات الاخيرة، وزادت مؤخرا عمليات البحث عن فيلم Son of Rambow 2007 مترجم، ويحاول الجمهور في جميع انحاء العالم مشاهدة الفيلم والاستمتاع بالاحداث الذي تدور فيه.

فيلم Son of Rambow 2007 مترجم

يصنف فيلم Son of Rambow 2007 من ضمن افلام الاكشن والمغامرات والكوميديا، ويشارك في العمل مجموعة كبيرة من الممثلين وطاقم العمل الرائع والمميز، والذين جعلو العمل يخرج بشكل جيد وممتع للجمهور، ويتميز الفيلم بالواقعية، والاحداث المشوقة والرائعة، والحبكة الدرامية المميزة، والفيلم يحكي عن طفلان يدرسان في نفس المدرسة، وتدور الاحداث عن الصداقة التي تنشأ بينهم.

قصة فيلم Son of Rambow 2007

تدور أحداث فيلم Son of Rambow حول قيام مجموعة من الاطفال الانجليز بتقليد شخصية رامبو في الفيلم من عشقهم وحبهم للشخصية، وتدور الاحداث المتتالية بعد قيامهم بتقليد رامبو بشكل اكشن وكوميدي بعد وقوعهم بالكثير من المشاكل والاشياء الغريبة، وحاز هذا الفيلم على جائزة الامبراطورية لافضل فيلك كوميدي في عام 2007م، وقام بانتاج العمل ويل بولتر، المنتج المشهور في الوسط الفني البريطاني.

ابطال فيلم Son of Rambow 2007

ان فيلم Son of Rambow 2007 هو احد اشهر وابرز الافلام الكوميدية في بريطانيا وفي العالم اجمع، وحقق الفيلم الكثير من الجوائز العالمية منذ اصداره في عام 2007م، ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي المدمج بالاكشن، وشارك بالعمل العديد من الابطال وهم:

سيلفستر ستالون.

ادم غودلي.

ادغار رايت.

فيلم Son of Rambow 2007 مترجم، تم اصدار فيلم Son of Rambow 2007 في عام 2007 على يد المنتج ويل بولتر، وشارك في العمل العديد من الابطال وكان ابرز المشاركين في العمل الفنان العالمي سيلفستر ستالون، وغيره من الفنانين المشهورين عالميا، وخرج الفيلم كتحفة فنية كبيرة.