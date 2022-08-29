فيلم the imitation game ويكيبيديا، فيلم The Imitation Game هو أحد الأفلام التي انتشرت في دول مختلفة في جميع أنحاء العالم ، وذلك بسبب المناسبات الرائعة التي قدمها الفيلم ، وتم توزيع الفيلم في عام 2014 ونال شهرة غير عادية وأنجز خطة إنفاق هائلة ، وفكر الكثير في الأفراد في القصة التي يدور حولها الفيلم ، والقصة التي يدور حولها الفيلم ، هي لعبة انتحال الشخصية نيتفليكس.

فيلم the imitation game ويكيبيديا

لعبة انتحال الشخصية The Counterfeit Game هي واحدة من الأفلام الأمريكية البريطانية ، وهي من الأفلام الأصيلة في العرض والحماسة في جميع أنحاء العالم ، ويعيد الفيلم قصة أحد الباحثين ومحللي الشفرات العدديين والباحثين في مجال الكمبيوتر ،وهو آلان تورين حيث يتحدث حول موضوع تفكير الآلة ، ومن خلال الاستكشاف الذي وزعه في مجال القوى العقلية التي يصنعها الإنسان والتي كانت بعنوان آلات ذكاء الحاسب الآلي عام 1950.

قصة فيلم the imitation game

تدور حكاية فيلم the imitation game حول انتحال الشخصية ووجود باحث يدعى آلان تورينج ، حيث انضم إلى العمل في أحد اللغز الذي يمتد هذا العمل لفك تشابك الرسائل المرسلة من القوات المسلحة الألمانية ، وتبدأ القصة مع أسطورة التعامل مع مجموعة من التغييرات في الرموز الذي يرسل ، ويحاول تصميم آلة تترجم باستخدام قوة عقلية من صنع الإنسان ، وسميت الآلة باسم كريستوفر ، والتي عملت بجد في فك الرموز والتغييرات على هذا الكوكب.

مشاهدة فيلم the imitation game

فيلم انتحال الهوية the imitation game هي أحد الأفلام المعروفة التي تظهر على Netflix ، حيث أن هذه المنظمة هي الأكثر شهرة على هذا العالم في عرض الأفلام والمسلسلات المختلفة بشكل رائع ، إلا أنها تحتاج إلى عضوية شهرية لدفع مبلغ نقدي ، و Netflix سريعة في الحصول على عملائها الذين تم تحقيقهم من خلال الأعمال الفنية في دول العالم العربي ، ويتم عرضها بلهجات مختلف وسارع العديد من محبي لعبة انتحال الشخصية إلى مشاهدة الفيلم على المسرح ، حيث يمكنك مشاهدة الفيلم من خلال من هنا.

فيلم The Imitation Game حقق مكانة عالية وعوائد كبيرة على من أنشائه ، وهذا الفيلم يدور حول الذكاء الاصطناعي التي يعتمد عليه الانسان في انشاء الالة.