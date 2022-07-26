فينجادا يعترف بمفاوضات اتحاد الكرة معه للعودة لمنصبه السابق

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اعترف البرتغالي، نيلو فينجادا، بمفاوضات المسؤولين عن الاتحاد المصري لكرة القدم معه للعودة إلى منصبه كمدير فني لجباليا.

وكان اتحاد الكرة قد قرر شكر فينجادا من منصب المدير الفني لاتحاد الكرة في الفترة الماضية.

وقال فينجادا في بيان صحفي إن هناك مفاوضات بين الاتحاد المصري لكرة القدم معه للعودة مرة أخرى إلى منصب المدير الفني للبلدية.

وأضاف أنه تم الاتصال به من قبل مسؤولي اتحاد الكرة للعودة إلى منصبه كمدير فني لاتحاد الكرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر نوقش مع مسؤولي جباليا.

كشف Vingada عن موقفه من العودة إلى منصبه مرة أخرى.

وقال “لا مانع من العودة إلى منصبي كمدير فني لاتحاد الكرة، وأرحب باستكمال الخطة التي وضعتها، لكن الأمر لم يحسم بشكل رسمي”.

ويريد مسؤولو اتحاد الكرة حل منصب مدير فني جباليا في أسرع وقت ممكن.