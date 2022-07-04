فيوتشر يتحدى مرتضى ويوجه ضربة قوية للزمالك

ووجه نادي المستقبل ضربة قوية لنظيره الزمالك بقيادة مرتضى منصور على نجمي فريقه الأول الكروي.

وكان الزمالك قد أبدى رغبته في التعاقد مع مهند لاشين وعمر كمال عبد الواحد أول ثنائي لفريق كرة القدم بنادي المستقبل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أوضح أحمد حسن، النجم السابق للمنتخب المصري، أن نادي المستقبل قرر تسجيل الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومهند لاشين، على أن يكون الفريق ضمن القائمة الأفريقية الموسم المقبل.

تأهل أول فريق كرة قدم لنادي المستقبل لكأس الاتحاد الأفريقي الموسم المقبل.

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أمس الأحد، أنه سيضم الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومهند لاشين، خلال الموسم الجديد.