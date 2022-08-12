فيوتشر يحبط محاولات الأهلي والزمالك لضم مهاجمه

كشف مديرو نادي المستقبل عن موقفهم من بيع أحمد عاطف مهاجم النادي بعد أن اهتم الأهلي والزمالك بالتعاقد معه.

وأكد الصحفي إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورتس، أن فيوتشر قررت عدم بيع أحمد عاطف هذا الصيف، وأن اللاعب سيبقى مع الفريق الموسم المقبل.

وأضاف “المستقبل يتطلع لتحقيق نتائج باهرة والذهاب بعيدا في كأس الاتحاد الأفريقي بعد تأهل الفريق لها”.

وتابع تصريحاته “وبالتالي فإن المستقبل يرفض بيع اللاعب للبولنديين أو لأي ناد أجنبي”.

أحمد عاطف هو أحد المهاجمين المتميزين في الدوري المصري الممتاز ويتمتع بقدرات فنية وبدنية عالية تجعله إضافة رائعة لأي فريق.

وكان الأهلي والزمالك قد أبدوا اهتمامًا بالتعاقد مع أحمد عاطف مهاجم المستقبل، واستبعدنا المستوى الفني الذي أظهره هذا الموسم.