فيوتشر يحرم الزمالك من صفقة سوبر

قرر نادي المستقبل موقفه من بيع نجم الأهلي السابق ناصر ماهر للزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي الزمالك يستهدف اقتناص خدمات ناصر ماهر في ميركاتو الصيفي لدعم صفوف الفريق الكروي الأول في الموسم الجديد.

وأصر نادي المستقبل على استمرار ناصر ماهر مع الفريق الموسم المقبل ورفض بيع اللاعب للزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب ارتباط الفريق بالمشاركة في بطولة الاتحاد الأفريقي.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك قد تواصل مع مسؤولي المستقبل لبحث إمكانية ضم ناصر ماهر، لكن الأخير رفض صراحة وأصر على إبقاء اللاعب في التشكيلة.

ويستعد فريق المستقبل لمواجهة الأهلي مساء الثلاثاء المقبل في الدوري المصري الممتاز 2022-2022.