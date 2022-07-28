فيوتشر يصدم الأهلي الأهلي والزمالك بقرار جديد

فاجأ مجلس إدارة نادي المستقبل ناديي الأهلي والزمالك بشأن موقفهما من رحيل لاعبيهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أعلن مسئولو المستقبل، رفض ترك لاعبي فريق كرة القدم الأول، حتى لو كان لقطبي كرة القدم المصري، الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي قرار مجلس إدارة نادي المستقبل بإغلاق باب خروج لاعبي الفريق الأول من ضمان مشاركة النادي في كأس القارات الأفريقية.

يلتزم نادي المستقبل بالحفاظ على القوة الأساسية للفريق، ولا سيما أحمد عاطف وأحمد رفعت ومحمد رضا “بوبو”، الذين يريد الأهلي والزمالك التوقيع في ميركاتو الصيف الحالي.

وقررت إدارة نادي المستقبل دعم الفريق الأول لكرة القدم بسبع اتفاقيات جديدة لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل.

ويلتقي فريق المستقبل الليلة، الخميس 28 يوليو، فريق نادي الزمالك لكرة القدم الأول بملعب السلام في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.