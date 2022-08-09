فيوتشر يصطدم ببطل أوغندا في الدور التمهيدي للكونفدرالية

أقيمت اليوم الثلاثاء، قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس القارات لموسم 2022-2023.

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الأفريقي عن مواجهة فريق Future FC، الذي يمثل مصر في البطولة، ضد بطل أوغندا Bidko Ball FC.

فيما يبدأ فريق بيراميدز، ممثل مصر الثاني في كأس القارات، منافسات البطولة من دور الـ 32.

ويلتقي فريق بيراميدز في دور الـ 32 لكأس القارات مع الفائز من هلال الساحل السوداني وجيتا جولد من تنزانيا في المباراة بين الفريقين في الدور التمهيدي الأول.

وستُلعب مباريات الذهاب من الدور التمهيدي الأول في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر. أما مباراة الإياب فتقام من 16 إلى 18 من نفس الشهر.

بينما تقام مباريات الذهاب من دور 32 في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر، وستقام المواجهات الثانية من 14 إلى 16 من نفس الشهر.