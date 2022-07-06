فيوتشر يعتزم خطف صفقة جديدة من الزمالك بعد مهند لاشين

أكد الصحفي محمد شبانة، أن نادي المستقبل يتطلع إلى تعزيز صفوفه بصفقات قوية ويبدأ مفاوضات مع لاعبين متميزين، مشيرا إلى أن النادي جديد ويخطط لخطف صفقة جديدة من الزمالك، بعد أن نجح في الحصول عليه. خدمات مهند لاشين وخطفه من أسنان القلعة البيضاء.

وقال شبانة في تصريحات متلفزة “من بين هؤلاء اللاعبين المغاربة عبد الكبير الوادي لاعب فريق سموحة الذي ظهر بشكل مميز في الموسم الحالي وتمكن من لفت الأنظار إلى الزمالك للتحرك والتمكن من الحصول على توقيع اللاعب. والاتفاق مع إدارة سموحة لا يزال في الأمور المالية في الصفقة ”.

وأوضح “في الساعات القليلة الماضية، تلقى الوادي عرضًا جديدًا من نادي ديل فوتورو دخل بنشاط باب المفاوضات معه”.

وتابع “علي ماهر مدرب فريق المستقبل أشاد بمستوى الوادي وهو متحمس جدا للتعاقد معه”.

وختم “بقي موسم واحد على عقد عبد الكبير الوادي مع سموحة، واتفق مع إدارة ناديه على بيعه في نهاية الموسم الجاري وتحقيق ربح مالي منه”.