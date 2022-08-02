فيوتشر يقرب المقاولون من الهبوط

وانتصر فريق المستقبل على المقاولون العرب، بهدف من أحمد عاطف في الدقيقة 11، في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات اليوم 28 من الدوري المصري الممتاز.

أرقام المستقبل بقيادة علي ماهر

ويحقق المستقبل الفوز الثالث عشر هذا الموسم بقيادة علي ماهر بعد أن قاد الفريق في 28 مباراة بالدوري وحقق 13 مباراة وتعادل 6 مباريات وخسر 9 أخرى. وسجل لاعبو المستقبل 42 هدفا واستقبلت شباكهم 29 هدفا.

وبهذا الفوز، يرفع فريق Future النتيجة إلى 45 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول الدوري المصري الممتاز.

وقرر المستقبل، تحت إشراف المدرب علي ماهر، التأهل لكأس الاتحاد الأفريقي في النسخة المقبلة، بعد إنهاء الدور الأول بالمركز الرابع. إنه هدف أكدته إدارة الفريق للجهاز الفني واللاعبين.

وأكدت مصر المقاصة، ذيل الدوري برصيد 15 نقطة، هبوطها إلى الدرجة الثانية، فيما يواصل الجونة والشرقية والمقاولون العرب كفاحهم للهروب من شبح الهبوط.

المقاولون العرب

ويحتل المقاولون المرتبة 17 قبل الأخيرة برصيد 25 نقطة. لعب ذئاب الجبل 27 مباراة وفاز في 4 مباريات وتعادل في 13 مباراة وخسر 10. وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً وتلقوا 29 هدفاً وتعادلوا في آخر مباراتين أمام كل من سموحة والأهلي.

ترتيب الدوري المصري

– الزمالك – المركز الأول – 66 نقطة.

2- بيراميدز – المركز الثاني – 59 نقطة.

3- الأهلي – المركز الثالث – 55 نقطة.

4- طلاع الجيش – المركز الرابع – 44 نقطة.

5- المستقبل – المركز الخامس – 42 نقطة.

6- سموحة – المركز السادس – 40 نقطة.

7- البنك الأهلي – المركز السابع – 38 نقطة.

8- فاركو – المركز الثامن – 35 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا – المركز التاسع – 33 نقطة.

10- اتحاد الإسكندرية – المركز العاشر – 33 نقطة.

11- المصري – المركز الحادي عشر – 32 نقطة.

12- الإسماعيلي – المركز الثاني عشر – 32 نقطة.

13- إنبي – المركز الثالث عشر – 31 نقطة.

14- غزل المحلة – المركز الرابع عشر – 30 نقطة.

15- الجونة – المركز الخامس عشر – 27 نقطة.

16- Compañía del Este – المركز 16 – 27 نقطة.

17- المقاولون العرب – المركز 17 – 25 نقطة.

18- مصر للمقاصة – المركز الثامن عشر – 15 نقطة.