بالفيديو: فيوتشر يكشف حقيقة انتقال عمر كمال إلى الزمالك وبوبو للأهلى ، كشف فيوتشر حقيقة انتقال اللاعب عمر كمال إلى نادي الزمالك وكذلك اللاعب بوبو للأهلي كما أعرب أحمد ذياب رئيس شركة كرة القدم التابع لنادي فيوتشر عن سؤال رحيل عمر كمال إلى نادي الزمالك ومحمد رضا الملقب إلى نادي الأهلي وقال إن هذا الأمر ليس في يدينا وإنما في يد مجلس إدارة النادي.

حقيقة انتقال عمر كمال إلى الزمالك

تحدث رئيس شركة كرة القدم أحمد دياب التابع إلى نادي فيوتشر عن حقيقة انتقال عمر كمال إلى الزمالك ومحمد رضا إلى نادي الأهلي أن ذلك في يد أداره النادي وأكد أن اللاعب عمر كمال محمد رضا سيتم تحديد مصيرهم في الأيام المقبلة من قبل أداره النادي، وبين رئيس شركة كرة القدم أحمد دياب عبر دقائق أجريه معه بأن مجلس إدارة فيوتشر جمعت حلقات جديدة مع كل الأندية في المنطقة حتى يكون الاستفادة فنية لكافة الفراق.

بالفيديو: فيوتشر يكشف حقيقة انتقال عمر كمال إلى الزمالك وبوبو للأهلى

بخصوص صفقات الفرق قال أحمد دياب أن المجلس هو الذي سيتفاوض مع الأندية بشكل أساسي لعقد الصفات الراحلين عن الفريق وقال ذياب رئيس فيوتشر سيتم فتح الباب أمام التعامل مع كافة الأندية لكي يتم الاستفادة من الفريق مؤكدة إدارة فيوتشر انه في بدايه العام الماضي سيتم التعامل مع جميع الأندية والإدارة هي التي سترى المناسب وتنفذها.

فيوتشر يصدم الزمالك والاهلي

ادارة فيوتشر صدمت الجميع حول المفاوضات التي جرت بضم لاعبي ناد فيوتشر الى الزمالك والاهلي الصيف الحالي كما اكدت المصادر بأن اللاعب عمر كمال سينضم الى نادي الزمالك واللاعب غوغو ينضم الى النادي ايضا خلال الموسم الجديد وان نادي فيوتشر سوف يحتفظ بلاعبيه هذا الموسم ولم يرحل اي لاعب اخر كما قال نادي فيوتشر.

حقيقة انتقال اللاعب عمر كمال وزميله بوبو بقيت مرهونة في إدارة نادي فيوتشر حول انتقال كل من اللاعبين الى نادي الزمالك والأهلي، فيما أكدت ادارة فيوتشر ان الوضع سيبقى كما هو والنادي سيحتفظ في لاعبيه خلال الموسم الحالي.