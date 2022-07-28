فيوتشر ينافس الزمالك على ضم نجم الدوري المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية، في الساعات القليلة الماضية، عن دخول نادي المستقبل لكرة القدم في مفاوضات قوية مع مهدي مبارك نجم فريق الفوتاج الرباط المغربي الأول لكرة القدم، تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. .

وبحسب صحيفة “هسبورت” المغربية، تلقى مهدي مبارك عروضا عديدة في الأيام الماضية لتولي خدماته منها ناديي الترجي التونسي والمستقبل إلى جانب الوداد والرجاء والأهلي القطري.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب يفضل البقاء في الدوري المغربي حيث يدرس بعض العروض المحلية من الوداد والوداد وينتظر منهم تقديم عرض يتناسب مع طموحاته الاقتصادية لكسب جهده الفني هذا الصيف.

وبحسب صحيفة “هسبورت” المغربية، هناك مفاوضات رسمية بين الزمالك وإدارة فتح الرباط.

وكذلك اللاعب مهدي مبارك لإدراجه في صفوف القلعة البيضاء في السوق الصيفي الحالي.

ويواجه الزمالك نظيره فيوتشر، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالضبط، في اليوم السابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى نادي الزمالك للفوز على نظيره نادي المستقبل في هذه المباراة لمواصلة نمط الانتصارات في الدوري العام.

ويأمل الزمالك في الحصول على النقاط الثلاث أمام فوتورو للاستمرار في المركز الأول بالدوري العام والاقتراب خطوة واحدة من التتويج.