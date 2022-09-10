في أي ملعب سيكون نهائي كأس العالم 2022

في أي ملعب ستكون نهائيات كأس العالم 2022، تم الانتهاء من جميع الملاعب الثمانية التي ستستضيف كأس العالم في قطر، والتي ستستخدم في نوفمبر وديسمبر من هذا العام، بعد افتتاحها رسميًا، وعرفنا سابقًا حول الملعب الذي سيستضيف نهائي المونديال، إضافة إلى ذكر عدد ملاعب كرة القدم التي ستقام فيها مباريات المونديال.

أين سيكون نهائي كأس العالم 2022

تقام المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر على ملعب لوسيل الشهير في لوسيل، على بعد حوالي 15 كيلومترًا (9.3 ميل) شمال وسط مدينة الدوحة، حيث كان من المقرر أن يستضيف الملعب الأخير كجزء من عرض قطر لكأس العالم. وتم تأكيده كمكان. النهائي يوم 15 يوليو 2022، سيستضيف الملعب أيضًا تسع مباريات أخرى، ست مباريات في مرحلة المجموعات وثلاث في مرحلة الإقصاء الأخرى.

ملعب نهائي كأس العالم 2022 – ويكيبيديا

ملعب لوسيل، المملوك من قبل الاتحاد القطري لكرة القدم، هو أكبر ملعب في قطر، وواحد من ثمانية ملاعب تم تحويلها لاستضافة مونديال 2022. يقع الملعب على بعد 23 كيلومترًا شمال الدوحة، وبعد كأس العالم، من المتوقع إعادة تشكيله ليصبح ملعبًا يتسع لـ 40 ألف متفرج، حيث ستتم إزالة المقاعد الزائدة، وسيتم إعادة استخدام أجزاء أخرى من المبنى كملعب. مساحة مجتمعية بها متاجر ومقاهي ومرافق رياضية وتعليمية وعيادة صحية.

أهم المعلومات الخاصة باستاد نهائي كأس العالم 2022

وفيما يلي أبرز المعلومات عن ملعب لوسيل الذي سيستضيف نهائي المونديال

اسم الملعب استاد لوسيل.

الدولة دولة قطر.

المهندس المعماري فوستر وشركاه.

الرياضة كرة القدم.

المضيف منتخب قطر لكرة القدم.

المالك الاتحاد القطري لكرة القدم.

السعة 86 ألف متفرج.

الأرضية عشب.

الموقع الجغرافي 15 كم شمال الدوحة.

كم عدد الملاعب لكأس العالم 2022

سيكون هناك 8 ملاعب موزعة على 5 مدن مختلفة في قطر لاستضافة مباريات كأس العالم، بمساحة حوالي 11،500 كيلومتر مربع فقط، وهي كالتالي

السعة 60.000. الموقع الخور. الافتتاح 30 نوفمبر 2022.



استاد الثمامة

السعة 40.000. المكان الدوحة. الافتتاح 22 أكتوبر 2022.



استاد خليفة الدولي

السعة 45.416. الموقع الريان. الافتتاح 1976.



ملعب أحمد بن علي

السعة 40.000. الموقع الريان. الافتتاح 18 ديسمبر 2022.



السعة 40.000. الموقع الوركاء. الافتتاح 16 مايو 2022.



استاد المدينة التعليمية

السعة 45.350. الموقع الريان. الافتتاح 15 يونيو 2022.



السعة 40.000. المكان الدوحة. الافتتاح 30 نوفمبر 2022.



السعة 80000. المكان الدوحة. الافتتاح 22 نوفمبر 2022.



وصلنا هنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فيه على الملعب الذي سيقام فيه نهائي كأس العالم 2022، حيث ذكرنا أهم المعلومات عن ملعب نهائي كأس العالم، وكم عدد الملاعب التي ستستضيف مونديال 2022. اعواد الكبريت.