في اي بلد تم تصوير مسلسل ستيليتو Stiletto،مسلسل ستيليتو العربي من ابرز المسلسلات العربية البارزة والناجحة والتي حقق شهرة ونجاح واسع حول العالم في وقت وجيز وتم تصوير هذا المسلسل العربي مسلسل ستيليتو بمدينة اسطنبول بتركيا ومدينة سار مشاك التركية ولاق المسلسل على مشاهدات واسعة للغاية عبر منصة شاهد على الانترنت ويضم مسلسل ستيليتو 45 حلقة وكل حلقة من هذه الحلقات تحتوي على ساعتين.

مسلسل ستيليتو Stiletto

مسلسل Stiletto من أشهر الأفلام التركية التي حصدت نسبة مشاهدة عالية على منصة اليوتيوب ومواقع مشاهدة الأفلام على الإنترنت.

اسم المسلسل بالعربية Stiletto – Petty Crimes. اسم المسلسل باللغة التركية Ufak Tefek Cinayetler. تصنيف المسلسل جريمة، بوليس، دراما. إخراج علي بلجين – دنيز يورولمازر. الأبطال جوكشا بهادر – أصليحان قربوز – تولين أوزان – بادي إشغيل – ميرت فرات. دولة تركيا. لغة العمل الرسمية التركية. عدد المواسم موسمان. عدد الحلقات 45 حلقة. مدة الحلقة 150-130 دقيقة. المنتج المنفذ كرم شطاي. مواقع التصوير اسطنبول – تركيا – سارماكاك. الموسيقى جيم أوجيت – مراد غونيش. المنتج مون برودكشنز. القناة ستار تي في. تنسيق الصورة 1080i HDTV. البث الأول 24 أكتوبر 2017. تم بثه آخر مرة في 11 ديسمبر 2022.

في أي بلد تم تصوير مسلسل Stiletto 2022

تدور قصة المسلسل التركي ستيليتو Stiletto حول أربع فتيات تربطهن علاقة قوية للغاية حيث أنهن يتمتعن بقدرات خفية لا تعمل إلا إذا التقينا ببعضهن البعض وأسمائهن هي “أويا، مروة، بيلين، أرزو”. كانوا يدرسون في المدرسة الثانوية مع بعضهم البعض، لكن سرعان ما تغيرت الظروف، وانفصلوا عن بعضهم البعض، ويريد القدر أن يجمعهم مرة أخرى، لكن بدون أويا، التي ذهبت لإكمال دراستها، هي طبيبة. ليلاً، وانتحر شخص من أعلى الفيلا، وتفتح الشرطة تحقيقات في هذا الحادث، وأوضحت إدارة الشرطة أن تلك الفتيات كانت لها يد في قتل هذا الشخص ؛ وبعد ذلك يستخدمون قواهم الخارقة للهروب من الشرطة والمحاكمة القانونية، وتبدأ أحداث المسلسل بالإثارة والتشويق.

قصة مسلسل ستيليتو

فيما يلي نستعرض طاقم عمل المسلسل التركي المليء بالإثارة والتشويق الخنجر

دور فيلم ممثل الشخصية

أويا توكسوس جوكتشا بهادر طبيب نسائي ناجح مروة اكساك ايسليهان قربوز الرئيس سرماشاك وقرينة سرحان أرزو كارا أنت تحمل الأوزان أم لطفلين، زوجة محمد بيلين تارهان Ishgil Bada الأقرب لمروة زوجة تايلان سرحان أقساك فراط مارت مدير شركة أموال زوج مروة محمد قرة يلدراي شاهينلار يعمل في السوق المغطى، زوج أرز حد الكمال تنسو بشير محقق جرائم القتل داريا Hayal Koisoglu مساعدة المحقق كمال أسود هوليا بوسيك أوغلو معلمة بنات الثانوية شاهد في التحقيق إلهان ايليا ايتكن مساعد أويا في العمل، شاهد في التحقيق إسراء داريا باسيرلر اخصائي العناية بالاظافر شاهد في التحقيق براق سرداش اكشي صديق أويا والباقي من المدرسة الثانوية، شاهد في التحقيق رشال ايلين انجور عامل في بيت سرحان ومروة أنور يجيت شيلبي مساعد سرحان في العمل تونغ شيان ييشي مدرس أطفال في المدرسة

طاقم مسلسل ستيليتو العربي

أتاح المسلسل التركي Stiletto “Small Crimes” عددًا من الحسابات الرسمية على الإنترنت من أجل الاستمتاع بمشاهدة جميع حلقات المسلسل التركي دون أي إعلانات أو فواصل إعلامية، حيث حصد المسلسل ملايين المشاهدات منذ عرضه الأول على هذه المنصات ومنصة اليوتيوب في عام 2017 م حتى الآن. شاهد مسلسل Stiletto “Little Crimes” عبر الموقع الرسمي مباشرة.

رابط مشاهدة مسلسل ستيليتو

تم تصوير المسلسل التركي ستيليتو Stiletto في عدد من المواقع الرئيسية وهي مدينة اسطنبول في تركيا ومدينة سار مشاك التركية، حيث تم تصوير 45 حلقة على مدار موسمين من أكتوبر 2017 حتى ديسمبر 2022، ومدة حلقة واحدة هي ما يقرب من 130 إلى 150 دقيقة كانت أحداث المسلسل مليئة بالإثارة والتشويق والكثير من المغامرات البوليسية بعد اتهام أربع فتيات بارتكاب جريمة قتل أثناء وجودهن في حفلة، وقد حصد المسلسل ملايين المشاهدات منذ إعلانه رسميًا. ليومنا هذا.

مسلسل ستيليتو Stiletto العربي التي تم انتاجه سنة 2022 والتي حقق قاعدة جماهيرية واسعة من المعجبين لهذا المسلسل الرائع والمشوق مسلسل ستيليتو Stiletto والتي تم تصويره بتركيا وتحديداً بمدينة إسطنبول وصنف هذا المسلسل على انه مسلسلات اجرامية ودارمية مثيرة ومشوقة للغاية ويحتوي على موسمان.