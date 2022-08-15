في اي سنة استقلت الهند عن بريطانيا ، قد يثير اهتمام الكثير من الأشخاص ممن يهتمون بمعرفة التاريخ للدول حول العالم ، ومن تلك الدول دولة الهند والتعي تعد من الدول الكبرى في وقتنا والحالي وتتميز بكثافة سكانية مرتفعة جداً و هي إحدى دول قارة آسيا التي صنفت كثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ، سنتعرف على ممارسات الاحتلال البريطاني لها ، تابعوا معنا .

في أي عام حصلت الهند على استقلالها عن بريطانيا

نالت الهند استقلالها من الاحتلال البريطاني في الخامس عشر من أغسطس عام ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين بعد احتلال استمر قرابة مائة عام. مسلح، وحمل هذا التمرد بلاده إلى الاستقلال الذي حدث بعد سبعة عشر عامًا من بدء حملته.

جرائم بريطانيا في الهند

ارتكب الاحتلال البريطاني العديد من الجرائم الشنيعة بحق الشعب الهندي، حيث قتل وشرد عددًا كبيرًا من المواطنين، منها

مذبحة بوير استولى البريطانيون على نحو سدس سكان مدينة بوير وجمعوهم في معسكر اعتقال، وفي هذا المعسكر قُتل نحو ثمانية وعشرين ألف مواطن هندي.

قُتل أكثر من ألف متظاهر في عام ألف وتسعمائة وتسعة عشر، عندما تظاهر الهنود في ولاية أمريتسار ضد الاحتلال البريطاني، أطلق البريطانيون النار وقتلوا عددًا كبيرًا منهم.

ترسيم الحدود بين الهند وباكستان حيث قسم الاحتلال الهند وأسس مخطط دولة باكستان، وبسبب الممارسات الجائرة ضد الهنود عمل أكثر من عشرة ملايين هندي للهجرة نحو باكستان.

تهريب القمح الهندي إلى بريطانيا سرق الاحتلال مخزون القمح من الهند ونقله إلى بريطانيا، مما تسبب في مجاعة أسفرت عن مقتل أكثر من عشرين مليون هندي.

سبب احتلال بريطانيا للهند

احتلت بريطانيا الهند نتيجة موقعها التجاري الهام وامتلاكها الكثير من الثروات والتنوع الجغرافي الرائع، وبدأت بريطانيا الاحتلال بالعمل على تأسيس شركات ضخمة في وسط الهند وإجراء الكثير من الاستثمارات مما جعلها تتحكم بشكل كامل. الهند ثم انتشر الجنود من التجمعات التجارية والمستعمرات البريطانية التي كانت في وسط الهند، واستقبلوا جميع المعابر المائية والتجارة الهندية.

كيف تحررت الهند من الاستعمار البريطاني

نالت الهند استقلالها بعد العديد من الثورات والتمردات ضد الاحتلال وحركات المقاومة الشعبية، لكن الاحتلال البريطاني لم يغادر الهند إلا بعد تقسيم الدولة، ونتيجة لذلك اندلعت العديد من الحروب الطائفية التي راح ضحيتها العديد من الأرواح، وعملت على التهجير. ملايين المواطنين، واستمرت هذه الحروب بعد سنوات طويلة من الاستقلال.

كيف تم تقسيم الهند

حدث التقسيم عند استقلال الهند عام 1947، عندما وافق برلمان المملكة المتحدة على تقسيم الهند إلى دولتين مستقلتين، الهند وباكستان. قسم هذا القانون مقاطعتين، البنغال والبنجاب. كان هذا الانقسام قائمًا على الطائفية بين المسلمين وغير المسلمين. تسبب هذا في الكثير من الكراهية والحروب، ثم انفصال بنجلاديش عن باكستان، لكن مصطلح تقسيم الهند لا يشمل هذا الانفصال.

الهند بعد الاستقلال

استطاعت الهند بعد استقلالها أن تعود إلى ازدهارها مرة أخرى، فهي الآن ثالث أقوى دولة في العالم من الناحية العسكرية، وأصبحت أيضًا إحدى القوى النووية في العالم، بالإضافة إلى تطورها. على الصعيد الاقتصادي، فقد أولت اهتماما كبيرا في مجال الزراعة والصناعة، واعتمدت على مبدأين رئيسيين في تطوير المجال الاقتصادي التخطيط وتكامل جهود القطاع العام والقطاع الخاص.

في اي سنة استقلت الهند عن بريطانيا ، تعتبر دولة الهند من الدول التي استطاعت الحصول على استقلالها من أيدي الاحتلال البريطاني المسلح والذي دام قرابة المئة العام ، مما استطاعت التوصل الى ازدهارها مرة أخرى ، فهي الآن ثالث أقوى دولة في العالم من الناحية العسكرية .