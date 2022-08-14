في اي عام استقلت باكستان عن بريطانيا ، فيما يتعلق بالبريطانيين ، كانت هناك دولة تحمل اسم الهند البريطانية ، والتي احتلتها في ذلك الوقت دولة بريطانيا العظمى والتي عرفت بقوتها في حينه ، ولكن رغم ذلك الا انه حدث استقلال الدولتين ، ومن ثم عملة على تقسيمها إلى دولتين ، لتصبح دولة الهند ، ودولة الباكستان ، وتعد الدولتين في وقتنا الحالي من الدول العظمى ، تابعوا معنا للتعرف على بعض المعلومات التاريخية .

في أي عام حصلت باكستان على استقلالها عن بريطانيا

حصلت باكستان على استقلالها عن بريطانيا في 14 أغسطس 1947 م، وتزامن ذلك الحدث مع تقسيم الهند البريطانية إلى ولايتي الهند وباكستان، ونال البلدان استقلالهما بعد ما يقرب من 200 عام من الاحتلال البريطاني، لكن الأمر يستحق مع الإشارة إلى أن هذا التقسيم لم يحل الصراع الداخلي، كانت هناك صراعات متكررة بين الهند وباكستان على مدى السنوات التي أعقبت الاستقلال، وتسبب في تغيير خريطة التقسيم لإنشاء دولة ثالثة، بنغلاديش.

لماذا تسمى باكستان بهذا الاسم

كلمة “باكستان” تعني الأرض الطاهرة، وهي مقسمة إلى قسمين “باك” وتعني طاهرة، و “ستان” وتعني الأرض بالفارسية والأردية. يُنسب تسمية اسم دولة باكستان إلى “شودري رحمت علي” عام 1933 م، وهو عضو في الحركة الباكستانية. والذي قدم كتيبا يصف اقتراحه بالدولة الجديدة، لكن المصادر أشارت إلى أن الصحفي الكشميري “غلام حسن شاه قزمي” هو من صاغ اسم باكستان عام 1928 م، إذ أراد اختيار اسم صحيفة جديدة.، والذي رفضته الحكومة لاحقًا. جدير بالذكر أنه منذ استقلال باكستان عن بريطانيا كانت هناك ثلاث حروب وصراعات متكررة مع الهند.

معلومات عن دولة باكستان

باكستان دولة تقع في جنوب آسيا في شبه الجزيرة الهندية، وعاصمتها إسلام أباد، وتقع في شمال البلاد. باكستان دولة إسلامية تأسست بهدف حماية المسلمين. ما تعرضوا له من الهندوس، لكن ظهور الدولة تسبب في حروب مع جارتها الهند، حيث خاض البلدان أربع حروب لأسباب تتعلق بالتطرف الديني والنزاع على منطقة كشمير، وفيما يلي أهمها معلومات عن دولة باكستان

تقدر مساحة باكستان بنحو 796095 كيلومتر مربع.

يبلغ عدد سكان باكستان 242،923،845 نسمة.

باكستان لها حدود مع إيران وأفغانستان والصين والهند.

اللغة الرسمية في باكستان هي الأردية والإنجليزية.

الهوكي هي الرياضة الوطنية الأولى في باكستان.

حصلت باكستان على استقلالها من بريطانيا قبل يوم واحد من إعلان تقسيم الهند.

انفصلت بنجلاديش عن باكستان عام 1971.

معلومات عن الجيش الباكستاني

يعتبر الجيش الباكستاني من أقوى الجيوش في العالم، حيث يحتل المرتبة التاسعة بين أقوى الجيوش لتصنيف عام 2022 م. بالإضافة إلى ذلك، فإن دولة باكستان هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك سلاحًا نوويًا. أكبر مساهم في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ولديها أكبر عدد من الأفراد الإناث في العالم الإسلامي، والقوات الجوية الباكستانية من بين أقوى القوات الجوية في العالم.

في اي عام استقلت باكستان عن بريطانيا ، حصلت باكستان على استقلالها عن بريطانيا في 14 أغسطس 1947 م، وتزامن ذلك الحدث مع تقسيم الهند البريطانية إلى ولايتي الهند وباكستان ، وسردنا بعض المعلومات عن الجيش الباكستاني .