في اي عام تم اغتيال الملك فيصل رحمه الله، يعتبر فيصل بن عبد العزيز ال سعود الابن الثالث للملك عبد العزيز، وهم الاسرة الحاكم لمملكة العربية السعودية تولى حكم المملكة بعد رحيل ابيه، حيث كان والده يوليه بعدة مهمات وهو في سن صغير، وقد تم اغتياله ، فمن خلال هذا المقاا عبر موقعنا سنقوم بمعرفة تفاصيل الكاملة حولة اغتياله ،في اي عام تم اغتيال الملك فيصل رحمه الله.

من هو فيصل بن عبد العزيز ال سعود ويكيبيديا

هوفيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود، ولد في تاريخ14 أبريل من عام 1906 في الرياض،كانت فترة حكمه من2 نوفمبر 1964 – 25 مارس 1975 ، حيث كان خادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة المعظم، يعتبر الحاكم السادس عشر من آل سعود الذين حكموا المملكة العربية السعودية، والابن الثالث من ابناء الملك عبد العزيز، تلقى تعليمه في القراءة والكتابة وختم القران على يد الشيخ محمد بن مصيبيح ، وهذا قبل ان يصبح عمره عشرة سنوات، كان لدى والده تأثيرا كبيرا عليه، ليقوم بتمثيله في المحافل الدولية وهو صغير، قد كان له زيارات سياسية للمملكة المتحدة وفرنسا.

اهم المعلومات عن فيصل بن عبد العزيز

حيث قام فيصل بالعديد من المهام السياسية، ليزور عدة دول

في عام 1924 قام بكتابة اول بيان رسمي عن المملكة العربية السعودية، ونشرته الاهرام المصرية بذلك اعتبر اول ناطق للمملكة.

في عام 1926 عين نائب لجلالة الملك في الحجاز

اما في عام 1927 تم تعيينه رئيس المجلس الشورى

وفي عام 1930 عينه وزير الخارجيه وايضا في عام 1932 قام والده تكليفته زياره اوروبا للمرة الثالثة بزيارة ايطاليا وفرنسا وبريطانيا وهولندا والمانيا وسويسرا وبولندا وتركيا وايران والعراق.

تم توحيد الحجاز ونجد1932 بامر من والده الملك عبد العزيز

في عام 1935 قام والده بتكليفه تولي عمارةالمسجد الحرام وكان ذلك اول عماره للمسجد الحرام في عصر الدولة السعودية الحديث.

في اي عام تم اغتيال الملك فيصل رحمه الله

تم اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز في تاريخ 25 مارس من عام 1975 ،حيث قام الامير فيصل بن مساعد بن عبد العزيز ال سعود، باطلاق النار على عمه فيصل بن عبد العزيز عندما كان يستقبل وزير النفط الكويتي في مكتبه حتى وقع قتيلا وقامت الرصاصه التي قام باطلاقها باختراق الوريد مما تسبب في وفاته وكانت سبب في قتله بسبب التحريض الولايات المتحده الامريكيه لفيصل بن مساعد وبسبب قات قيام فيصل بقطع النفط اثناء حرب اكتوبر عن الولايات المتحده .