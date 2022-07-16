في اي يوم يصادف عيد الغدير 2022، يعتبر عيد الغدير من أحد الاعياد المهمة عند الشيعة والتي لها مكانة عند الشيعين وهم أتباع سيدنا علي عليه السلام، فهذا العيد هو اليوم الذي تم تعيين الامام علي بن أبي طالب خليفة للمسلمين بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المقال سوف نضع لكم تاريخ في اي يوم يصادف عيد الغدير 2022، تابعونا.

عيد الغدير ويكيبيديا

يحتفل الشيعة في عيد الغدير في الثامن عشر من ذي الحجة والذي يصادف السابع عشر من شهر يوليو تموز الحالي، وهو العيد الذي يحتفل فيه الشيعة بمناسبة تعيين سيدنا علي عليه السلام اماما وخليفة لهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتم تعيينه من خلال خطبة خاصة بهم، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم الى الشيعة في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن علي بن أبي طالب خليفة من بعده أثناء عودته من حجة الوداع، في مكان يعرف بـ “غدير خم”، وكان ذلك في السنة العاشرة للهجرة، ويختلف أهل السنة في الاعتقاد عن أهل الشيعة، حيث يقولون أنّ النبي قد وضّح خلال خطبته فضائل الإمام علي بن أبي طالب لاتخاذه ولي ومحبته، في وقت كان المنافقون يبغضونه، ولم يقصد تعيينه خليفة للمسلمين من بعده.

في اي يوم يصادف عيد الغدير 2022

يصادف عيد الغدير في الثامن عشر من شهر ذي الحجة ويوافقه بالتاريخ الميلادي الاحد الموافق السابع عشر من شهر يوليو تموز للعام الحالي 2022 ميلادي، ويعتبر عيد الغدير من أحد الأعياد المقدسة التي يحتفل بها الشيعة في حياتهم، وتم تسميته بعيد الغدير لان المكان الذي عين النبي صلي الله عليه وسلم علي بن ابي طالب طلق عليه الغدير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عين علي بن أبي طالب خليفة واماما لهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غدير خم بقرب الجحفة التي تشكل ميقات أهل الشام والمغرب ومصر.

عيد الغدير عند الشيعة

يقوم الشيعة في عيد الغدير بالعديد من الاعمال الشيعية التي يعرفون بها، ومن هذه الاعمال ما يلي: