في بيان رسمي ..أول تحرك قانوني من اتحاد جدة بعد عقوبة حمد الله

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد جدة، اليوم الجمعة، بيانا رسميا أعلن فيه أول تحرك رسمي بعد معاقبة عبد الرزاق حمدالله.

قررت لجنة المحترفين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حرمان نادي جدة من التعاقدات، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كما فرضت اللجنة غرامة قدرها 500 ألف ريال على اتحاد جدة، ووقف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر وغرامة 300 ألف ريال.

كما تقرر إيقاف المدير التنفيذي لاتحاد جدة حامد البلوي، لمدة 6 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال، وإيقاف المدير مشعل السعيد، لمدة 3 أشهر. . .

ونشر الاتحاد بيانا عبر الحساب الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” على النحو التالي

وقال البيان بالإشارة إلى القرار الذي أصدرته اللجنة المهنية تجاه النادي ومسؤوليه ولاعبه، فإننا نطمئن المجتمع الرياضي المهتم بتفاصيل هذه القضية.

وأضاف “باشر مجلس إدارة النادي اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على حقوق النادي والعاملين فيه في مقاضاة كل من تسبب بالضرر لنادي الاتحاد من داخل وخارج النظام الرياضي”.

وتابع “نحن على ثقة من أن العدالة ستصل أخيرًا كلمتها في هذه القضية، وأن الحكم لا يزال أوليًا”.

وتابع “سنواصل إجراءاتنا القانونية بشأنها إلى أحدث مستويات التقاضي المتاحة للهيئات الرياضية وغير الرياضية، الجنائية والمدنية على حد سواء.

واضاف “حاليا الموضوع معروض من قبل الفيفا بنفس الاجزاء والموضوع والسبب، خاصة ان لها بعدا دوليا، حتى وان كانت مسجلة في الاتحاد المحلي الذي ينتمي اليه النادي”.

وتابع “نؤكد ثقتنا الكاملة في الهيئات الرياضية بالمملكة وعلى رأسها وزارة الرياضة ومركز التحكيم واتحاد الكرة ولجانهما”.

وختم “نعتمد على الجهات الرقابية والقضائية والتنفيذية في إثبات حق نادي الاتحاد ومعاقبة كل من يخالف النظام العام في المملكة”.

📝 | بيان صحفي pic.twitter.com/s11yNH2W4O

– نادي الاتحاد السعودي (ittihad) 5 أغسطس 2022