في مشعر منى.. أمة واحدة تتسابق لإتمام العبادة

في منى تتحد القلوب وتتجمع الأمة استعدادًا لأكبر أيام الحج، يوم عرفة، الذي يصادف هذا العام يوم الجمعة 8 يوليو 2022.

يوم التروية يخبر الحجاج

يصعد الحجاج إلى منطقة منى في يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، واسمها مشتق من روي، نسبة لشبع الحاج من الماء حتى يصل شبعه إلى عطشه وإمداداته. قبل الذهاب الى عرفات. وبالتالي جاء اسم اليوم المقدس.

يجتمع الحجاج وهم مهيئون لأمهات العبادة، ويتضاعفون مع الرغبات التي تحملها بداخلهم، فتكون منى أول محطة للأزياء، وأول اللفات الجميلة التي يتلقاها الحاج في طقوسه.

وفي منى يأتي التسريب بعد الشتات، والبلوغ بعد الجنوح والإصلاح الأول للكسور المؤلمة. في منى أمة وطريقة وركن يندفع الخدم لإكماله … لرب عظيم كريم.

انتهى التسلق إلى شعر منى

من جهة أخرى، تم الانتهاء من وصول الحجاج إلى بيت الله الحرام، اليوم الخميس، الثامن من شهر ذي الحجة 1444 م. ح. إلى منى لقضاء يوم التروية متبعا هدى الرسول. محمد -صلى الله عليه وسلم-.

رافق الآلاف من رجال الأمن في مختلف القطاعات تدفق الحجاج إلى منى، محاطين بالعناية الإلهية، لرصد تدفق الحجاج إلى مشار، وسط تكامل نظام عمل الجهات المختلفة المعنية برعاية الحجاج. . .