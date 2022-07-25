في مشهد بديع.. القمر يقترن بكوكب الجمال فجر الغد

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد اقتران الهلال المتضائل مع كوكب الزهرة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، حيث سيتم فصلهما بنحو 4 درجات في الأفق الشرقي، في ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة في سماء المملكة والوطن العربي، حوالي ساعتين قبل شروق الشمس.

الظهور قبل الفجر

وقالت عالمة الفلك بجدة في بيان أصدرته، إن القمر والزهرة “كوكب الجمال” سيظهران معًا قبل شروق الشمس بساعتين في منظر جميل، مشيرة إلى أنهما بالترتيب الثاني والثالث من ألمع. يمكن رؤية الأجرام السماوية، على التوالي بعد الشمس، ووهج خافت يضيء الجزء غير المضاء من قرص القمر، والذي ينتج عن انعكاس ضوء الشمس من الأرض.

وأضاف أنه عند النظر إلى كوكب الزهرة من خلال التلسكوب، فإن قرصه مضاء بنسبة 91 في المائة بضوء الشمس في الوقت الحالي.

مسافة افتراضية كبيرة

أشارت الجمعية الفلكية بجدة إلى أن المسافة الظاهرة بين القمر والزهرة كبيرة، حيث لا يمكن رؤيتهما معًا في مجال رؤية التلسكوب، ولكن يمكن رؤيتهما من خلال المنظار.

غالبًا ما يُشار إلى الزهرة باسم نجمة المساء عند عرضها على ارتفاع المساء، بينما تُعرف باسم نجمة الصباح عند ارتفاع الصباح. اعتقد القدماء لفترة طويلة أن نجمة الصباح ونجمة المساء جسدين مختلفين، لذلك أطلقوا عليهما (الفوسفور) و (هسبروس)، لكن فيثاغورس أدرك ذلك قبل 500 م. جيم أن الاثنين واحد، ومن المرجح أن يكون كوكب الزهرة أول كوكب معروف بهذه الطريقة بسبب سطوعه وحركته السريعة نسبيًا.