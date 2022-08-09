في مكان وعر.. تفاصيل سقوط مركبة بداخلها 3 أشخاص من مطل الهدا

كشف مراسل قناة الإخبارية، عن تفاصيل جديدة حول سقوط سيارة على متنها 3 أشخاص من منظر جبلي في الهدا، مؤكدا أنها سقطت في مكان وعرة.

فيديو | مراسل #الإخبارية من الطائف سقطت المركبة في مكان وعر .. والحماية المدنية تتعامل مع المركبة بعناية لضمان عدم سقوطها بشكل كامل. pic.twitter.com/EidyEEYtYH

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 9 أغسطس 2022

قال أسامة العبيدي، مراسل الإخبارية، إن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغًا ظهر أمس الاثنين، عن سقوط سيارة من إحدى تلال الهدا بسبب الضباب الكثيف.

مشهد خطير

وأشار إلى أن هذه المنطقة تطل على مكة المكرمة، ويوجد الكثير من الأشخاص الذين يحبون الاستمتاع بالمنظر، موضحًا أن موقع الحادث بالفعل يطل على طريق الشارقة، فهو منظر خطير ولا توجد وسائل أمنية. ، وهناك ضباب يعيق الرؤية.

تفاعل الدفاع المدني

وأكد أن فرق الحماية المدنية تتعامل مع الحادث منذ سن مبكرة، مشيرا إلى أنهم يحاولون العثور على السيارة رغم المشاكل التي تواجهها الفرق ومنها الظلام الذي يحل على المكان، إضافة إلى سقوط السيارة. السيارة في مكان صعب للغاية. مكان.

ولفت إلى أن الدفاع المدني يتعامل بعناية مع السيارة لضمان عدم اكتمال سقوطها، مضيفًا أن الموجودين في السيارة هم من سكان خارج الطائف.