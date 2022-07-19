فِيْاريال ينهِيْ حلم النصر فِيْ صفقة القرن

وجه فِيْاريال تسديدة قاتلة على النصر، وأنهت مصالحهم تمامًا بإدراج “صفقة القرن” التي يحلمون بها فِيْ سوق الانتقالات الصيفِيْة الحالي، من أجل تعزيز صفوفهم للموسم المقبل 2022-2023.

وارتبط نادي النصر بمفاوضات مع لاعب مانشستر يونايتد إدينسون كافاني، الذي انتهى عقده مع الشياطين الحمر نهاية الموسم الماضي.

وحاول مجلس إدارة نادي النصر برئاسة موصلي المعمر، التوقيع على اتفاقية دولية كبرى، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي، وكان كافاني هدفهم الرئيسي، وتعزيز مدرب الفريق الجديد رودي جارسيا.

كافاني فِيْاريال

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن فِيْاريال تمكن من التوصل إلَّى اتفاق مع اللاعب، الموجود حاليًا فِيْ الفترة الحرة من مسيرته، وغير مرتبط بأي ناد.

وأضافت الصحيفة أن مدرب الغواصة الصفراء أوناي إيمري هُو الذي طلب التعاقد مع كافاني، حيث حصل فِيْاريال على موافقة اللاعب، وينتظر استكَمْال إجراءات باكو ألكاسير لإعطائه الضوء الأخضر.

النادي، كَمْا أكد رئيسه قبل أسبوع، يحتاج إلَّى بيعه قبل التضمين، ورحيل ألكاسير، الذي يتدرب خارج المجموعة حتى يجد فرقة، هُو المفتاح لإغلاق عملية كافاني.

تم ربط سيلتا دي فِيْغو بضم مهاجم فالنسيا السابق ألكاسير، مما يسهل عملية كافاني.

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زاد اهتمام فِيْاريال باللاعب عَنّْدما اكتشفوا أن الأوروجواياني كان على وشك التوقيع مع فنربخشة التركي.

إذا وقع كافاني مع Submarines، فسيكون فِيْ رابع بطولة كبرى له، بعد أن لعب بالفعل فِيْ الدوري الفرنسي 1 مع باريس سان جيرمان، ودوري الدرجة الأولى الإيطالي مع باليرمو ونابولي، والدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد.