“فِيْتش” اتفاق الأجور يقرّب تونس من قرض صندوق النقد

قالت وكالة فِيْتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، إن اتفاق الأجور فِيْ تونس يزيد من إمكانية التوصل إلَّى اتفاق

وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، اتفاقا لزيادة الأجور فِيْ القطاع العام، تنفِيْذا لمطلب أثير خلال اعتصام أصاب البلاد بالشلل فِيْ يونيو حزيران، والتي تواجه أزمة مالية خطيرة.

بعد شهُور من المفاوضات، اتفق الجانبان على زيادة الأجور فِيْ القطاع العام بنسبة 5٪.

وعلى هامش التوقيع، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن عملية صرف الأقساط الأولى من زيادة الأجور بنسبة 5٪ من الأجر الخام ستبدأ بحلول أكتوبر 2022 لتشمل على التوالي، يناير 2024 ويناير 2025.

أشارت وكالة أنباء تونس إفريقيا الرسمية إلَّى زيادة بنسبة 7٪ فِيْ الحد الأدنى المضمون للأجور.

واعترف الطبوبي بأن “هذا الاتفاق يأتي بعد فترة صعبة من المفاوضات”، حيث لم تؤيد الحكومة الزيادة بسبب الأزمة المالية فِيْ البلاد.

ونقلت الوكالة عَنّْ رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن قولها إن “الحكومة تبنت نهجا تشاركيا مع شريكها الاجتماعي لتجاوز الصعوبات التي تمر بها البلاد نتيجة تداعيات (كوفِيْد -19) والحرب الأوكرانية”. أن هذا الاتفاق هُو “ثمرة وتتويج لمسار العمل المشترك” بين الحكومة. ونقابة العمال.

كان الاتحاد التونسي للشغل قد مارس ضغوطا على الحكومة من خلال تنظيم إضراب مفتوح فِيْ 16 يونيو أدى إلَّى شل البلاد.

يأتي التوصل إلَّى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام فِيْ وقت تتفاوض فِيْه تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار لمعالجة أخطر أزمة مالية تواجهها.

ونتيجة للأزمة، تشهد البلاد منذ شهُور نقصًا حادًا فِيْ العديد من السلع الأساسية، مصحوبًا بتضخم تجاوز 8٪.