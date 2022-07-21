“فِيْتش” ارتفاع أسعار النفط والفائدة سيعزز ربحية البنوك السعودية

ومن المتوقع هذا العام والعام المقبل.

ورأت فِيْتش أن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ستعزز الأرباح التشغيلية للبنوك السعودية المصنفة من قبل الوكالة بنسبة 14٪.

كَمْا توقعت فِيْتش أن تنخفض تكاليف تمويل البنوك السعودية بعد أن ضخت مؤسسة النقد العربي السعودي 50 مليار ريال فِيْ النظام المصرفِيْ خلال الفترة الأخيرة.

يأتي ذلك فِيْ وقت بلغت فِيْه نسبة القروض إلَّى الودائع فِيْ البنوك السعودية أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا.

ولفتت فِيْتش إلَّى أنه على الرغم من أن النسبة الأكبر من القروض العقارية فِيْ السعودية تعتمد على الفائدة الثابتة، ما يعَنّْي أن البنوك غير قادرة على إعادة تسعيرها بسرعة، إلا أن ذلك يتم تعويضه بوجود نسبة عالية من الودائع بدون فوائد.