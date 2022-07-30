“فِيْتش” الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد

وأكدت وكالة فِيْتش للتصنيف الائتماني استمرار الدعم الدولي لتونس بعد إقرار الدستور الجديد.

وقالت إن ذلك ممكن الآن لأن الدستور يوفر أساسًا أقوى للعمل التشريعي.

وتوقعت أن يتم التوصل إلَّى الاتفاق فِيْ النصف الثاني من عام 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين فِيْ دعم البلاد بعد الموافقة على الدستور الجديد.

واعتبرت فِيْتش أنه يمكن لتونس إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي الآن دون اتفاق مع النقابات، باعتبار أن الدستور يوفر أساسا أقوى للعمل التشريعي.

توقعت وكالة فِيْتش أن تنخفض احتياطيات تونس الدولية تدريجياً دون تمويل (من 8.3 مليار دولار فِيْ نهاية يونيو 2022) وأن تنخفض قيمة الدينار.

حذر بنك مورجان ستانلي من أن تونس تتجه نحو التخلف عَنّْ السداد إذا استمر التدهُور الحالي فِيْ ماليتها العامة.

وقال البنك إنه “فِيْ السيناريو الذي يستمر فِيْه معدل التدهُور المالي الحالي، من المحتمل أن تتخلف تونس عَنّْ سداد ديونها”، مضيفًا أن هذا من المرجح أن يحدث العام المقبل ما لم تتوصل البلاد بسرعة إلَّى برنامج مع النقد الدولي. التمويل وإجراء تخفِيْضات كبيرة فِيْ الإنفاق.

يأتي ذلك بعد تحذير مماثل من وكالة فِيْتش خفضت تصنيف الديون السيادية لتونس إلَّى (CCC) من (B-).

وقدرت فِيْتش أن عجز الميزانية الحكومية البالغ 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيرفع نسبة الدين إلَّى الناتج الاقتصادي لتونس إلَّى 84٪.