“فِيْتش” تتوقع نمو اقتصاد الكويت 8% فِيْ 2022.. الأسرع منذ 2012

توقعت وكالة “فِيْتش سوليوشنز” أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 8٪، هذا العام، ليكون أسرع معدل نمو منذ عام 2012، وأن يصل النمو إلَّى 4.6٪، فِيْ عام 2023، مشيرة إلَّى أن هذا التحسن.

ولفتت الوكالة إلَّى أنه سيتم تشديد السياسة النقدية فِيْ الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، رغم أنها تعتقد أن بنك الكويت المركزي سيحافظ على سعر الخصم فِيْ عام 2023، ومن المرجح أن يتسع فائض الحساب الجاري للكويت من 26.9٪. من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 إلَّى 28.7٪ خلال عام 2022 نتيجة زيادة الصادرات النفطية.

وأوضحت أنه على الرغم من احتمال تقلص الفائض فِيْ السنوات التالية مع استقرار إنتاج النفط، فإن ذلك لن يشكل تهديدًا كبيرًا لاستقرار الكويت الاقتصادي، نظرًا للأصول الأجنبية الكبيرة التي تمتلكها، وفقًا لصحيفة الكويت “. -راي “.

وتوقعت “فِيْتش سوليوشنز” أن يتحول الميزان المالي الكويتي من عجز مقدر 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ العام المالي 2022/2022 إلَّى فائض بنسبة 9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ العام المالي 2022/2023 وهُو أول فائض. فِيْ 8 سنوات. .

وأشارت إلَّى أنه رغم التحسن الطفِيْف فِيْ البيئة السياسية فِيْ الكويت، فإن الخلافات بين مجلس الأمة والحكومة قد تستمر إلَّى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلَّى تأخير اعتماد تشريعات رئيسية مثل قانون الدين العام، والتي قد تتأخر حتى الربع الأخير من عام 2023 حسب التوقعات. فِيْتش “، بالإضافة إلَّى تأخير الإصلاحات الرئيسية الأخرى الهادفة إلَّى تنويع الاقتصاد بعيداً عَنّْ النفط.

من جهة أخرى، أفادت الوكالة بأن الاقتصاد الكويتي لا يزال يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط، مشيرة إلَّى أن خفض إنتاج النفط الذي تفرضه “أوبك” أو أي انخفاض حاد آخر فِيْ أسعار النفط من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد.