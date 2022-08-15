فِيْتش ترفع تصنيف سلطنة عمان إلَّى bb مع نظرة مستقرة

رفعت وكالة فِيْتش التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلَّى ب ب مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إن زيادة عائدات النفط ستدعم تحقيقًا فِيْ عامي 2022 و 2023.

وأوضحت فِيْتش أن رفع التصنيف يعكس التحسينات الرئيسية فِيْ المقاييس المالية للسلطنة، وتخفِيْف ضغوط التمويل الخارجي والجهُود المستمرة لإصلاح المالية العامة.

وأضافت أن الوضع التمويلي فِيْ عمان أفضل مقارنة بالسنوات السابقة، وأن متطلبات التمويل على المدى المتوسط ​​لا تزال كبيرة ومستوى المديونية الخارجية لسلطنة عمان مرتفع.

صرحت فِيْتش أن الاقتصاد العماني والإيرادات المالية ستظل مرتبطة بشكل وثيق بقطاع الهِيْدروكربونات على الرغم من الإصلاحات الهِيْكلية الجارية لتعزيز التنويع.

وكالة التصنيف تتوقع انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط.