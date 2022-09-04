فِيْتوريا يستدعي ثنائي الاتحاد لقائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

أعلن مدرب المنتخب البرتغالي روي فِيْتوريا، مساء الأحد، قائمة لاعبي الفراعَنّْة المحترفِيْن لتركيز سبتمبر.

ويواجه المنتخب المصري النيجر فِيْ مباراة ودية يوم 23 سبتمبر وستكون المباراة الودية الثانية ضد ليبيريا يوم 27 سبتمبر.

كشف البرتغالي روي فِيْتوريا، اليوم الأحد، عَنّْ قائمة المحترفِيْن المصريين لتمثيل الفراعَنّْة أمام النيجر وليبيريا، حيث وصل 8 لاعبين وهم

محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، الثنائي النقابي أحمد حجازي وطارق حامد، عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد حسن قوجة، سام مرسي.

وكانت القائمة المحلية للفراعَنّْة على النحو التالي

حراسة المرمى محمد الشناوي “الأهلي” وأحمد الشناوي “بيراميدز” ومحمد صبحي “فاركو”.

خطوط الدفاع عمر جابر “بيراميدز”، كريم فؤاد “الأهلي”، محمد عبد المنعم “الأهلي”، أسامة جلال “بيراميدز”، باهر المحمدي “إسماعيلي”، علي جابر “بيراميدز”، أيمن أشرف. “الأهلي” محمد حمدي “بيراميدز”،

خط الوسط حمدي فتحي “الأهلي”، نبيل دونجا “بيراميدز”، محمود إبراهِيْم “سيراميك كليوباترا”، محمود حمادة “فاركو”، مروان عاطف “اتحاد الإسكندرية”.

المهاجمون إسلام عيسى “بيراميدز”، عبد الرحمن مجدي “إسماعيلي”، شادي حسين “سيراميك كليوباترا”، أحمد عادل ميسي “اتحاد الإسكندرية”، أحمد مدبولي “إسماعيلي”، مروان حمدي “سموحة”، ناصر منسي “. البنك الاهلى احمد شريف “فاركو”.

واستبعد فِيْتوريا لاعبي الزمالك من قائمة المنتخب المصري المحلي بسبب مخاوف بشأن مباراة الدور التمهِيْدي لدوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر لوسيل أمام الهلال.